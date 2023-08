Tim Cook vante les investissements d’Apple dans la technologie de l’IA générative « depuis des années »

En parallèle de la publication des résultats financiers d’AAPL pour le T3 2023, Tim Cook met également en avant l’investissement de l’entreprise dans la technologie de l’IA générative. Dans une interview accordée à Reuters, Cook a déclaré qu’Apple réalise des recherches sur une large gamme de technologies d’IA, y compris l’IA générative, depuis plusieurs années.

Cette déclaration est notable de la part de Cook, qui s’est précédemment abstenu de commenter sur l’IA générative, préférant se concentrer sur des commentaires plus généraux sur l’intelligence artificielle et la technologie d’apprentissage automatique. En mai, Cook a loué le potentiel de l’IA, mais a également déclaré qu’il y a des « problèmes qui doivent être résolus ».

Lors de l’interview d’aujourd’hui, Cook a souligné qu’Apple cherche des moyens d’intégrer les technologies de l’IA, y compris l’IA générative, dans ses produits de manière à « enrichir la vie des gens ».

Nous réalisons des recherches sur une large gamme de technologies d’IA, y compris l’IA générative, depuis plusieurs années. Nous allons continuer à investir et à innover et à faire évoluer nos produits de manière responsable grâce à ces technologies pour aider à enrichir la vie des gens. Évidemment, nous investissons beaucoup, et cela se reflète dans les dépenses de R&D que vous observez.

Reuters souligne également que les dépenses de recherche et développement d’Apple ont atteint 22,61 milliards de dollars au cours du T3 2023, soit une augmentation de 3,12 milliards de dollars par rapport au même trimestre de l’année dernière.

S’exprimant aujourd’hui sur CNBC, Cook a également vanté les recherches d’Apple en matière d’IA.

« Nous considérons l’IA et l’apprentissage automatique comme des technologies fondamentales. Et elles sont pratiquement intégrées dans tous les produits que nous développons », a-t-il déclaré. « Sur le plan de la recherche, nous réalisons des recherches sur l’IA et l’apprentissage automatique, y compris l’IA générative, depuis des années ».

Bloomberg a rapporté qu’Apple teste en interne un chatbot génératif d’IA avec ses employés, souvent désigné sous le nom d’AppleGPT. L’entreprise a apparemment l’intention de faire une annonce importante liée à l’IA l’année prochaine, mais il n’est pas tout à fait clair de quelle annonce il s’agit.

