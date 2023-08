AAPL rapporte des gains au T3 2023 : 81,8 milliards de dollars de revenus, baisse des ventes d’iPhone

En réponse aux préoccupations des analystes concernant une possible baisse majeure des revenus, Apple a officiellement annoncé ses résultats pour le troisième trimestre fiscal de 2023. AAPL a enregistré un chiffre d’affaires de 81,79 milliards de dollars, en baisse de 1% par rapport à l’année précédente, et un bénéfice par action de 1,26 $. Le bénéfice pour le trimestre s’est élevé à 19,88 milliards de dollars, en hausse de 5% par rapport à l’année précédente.

Apple a également révélé qu’elle compte désormais plus d’un milliard d’abonnés payants, tandis que sa base installée de dispositifs actifs a également atteint un nouveau record absolu.

Détails des résultats du troisième trimestre 2023 d’AAPL

Suivant le schéma habituel, la publication des résultats du troisième trimestre 2023 d’Apple intervient alors que l’attention est portée sur la sortie imminente de l’iPhone 15 en septembre. En général, la société observe un ralentissement des revenus de l’iPhone au troisième trimestre, car de plus en plus de clients attendent pour acheter le dernier modèle d’iPhone en septembre. En ce qui concerne les nouveaux produits lancés au troisième trimestre 2023, Apple a dévoilé le MacBook Air de 15 pouces, le nouveau Mac Studio M2 et le tout premier Mac Pro d’Apple Silicon.

Pour le trimestre, les analystes prévoyaient un chiffre d’affaires de 81,69 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,19 $. Comparé au même trimestre de l’année dernière, le chiffre d’affaires était légèrement inférieur à 83,0 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net était en hausse par rapport à 19,4 milliards de dollars.

Apple ne communique plus les ventes unitaires de ses produits, mais donne plutôt une répartition des revenus par catégorie de produit. Voici la répartition complète pour le troisième trimestre fiscal 2023, comparée aux estimations des analystes.

iPhone : 39,67 milliards de dollars (estimation de 39,9 milliards de dollars)

39,67 milliards de dollars (estimation de 39,9 milliards de dollars) Mac : 6,84 milliards de dollars (estimation de 6,6 milliards de dollars)

6,84 milliards de dollars (estimation de 6,6 milliards de dollars) iPad : 5,79 milliards de dollars (estimation de 6,4 milliards de dollars)

5,79 milliards de dollars (estimation de 6,4 milliards de dollars) Accessoires Wearables et Maison : 8,28 milliards de dollars (estimation de 8,4 milliards de dollars)

8,28 milliards de dollars (estimation de 8,4 milliards de dollars) Services : 21,21 milliards de dollars (estimation de 20,8 milliards de dollars)

Le directeur général d’Apple, Tim Cook, a déclaré ce qui suit concernant les résultats de la société pour le troisième trimestre 2023 :

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons établi un record absolu de revenus dans le secteur des services au cours du trimestre de juin, grâce à plus d’un milliard d’abonnements payants, et nous avons constaté une force continue sur les marchés émergents grâce aux ventes solides de l’iPhone », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « De l’éducation à l’environnement, nous continuons à faire avancer nos valeurs tout en soutenant l’innovation qui enrichit la vie de nos clients et laisse le monde dans un meilleur état que nous l’avons trouvé.

Et Luca Maestri, directeur financier d’Apple, a ajouté :

Notre performance commerciale au cours du trimestre de juin par rapport à l’année précédente s’est améliorée par rapport au trimestre de mars, et notre base installée de dispositifs actifs a atteint un niveau record dans chaque segment géographique. Au cours du trimestre, nous avons généré un flux de trésorerie d’exploitation très solide de 26 milliards de dollars, avons reversé plus de 24 milliards de dollars à nos actionnaires et continué à investir dans nos plans de croissance à long terme.

Vous pouvez consulter la publication complète des résultats d’Apple dans cet article sur le site de presse d’Apple. Restez à l’écoute de Netcost-security.fr pour plus de couverture sur l’appel aux résultats d’AAPL avec Tim Cook et Luca Maestri. Vous pouvez également écouter en direct sur le site des Relations avec les investisseurs de l’entreprise à 14h00 PT / 17h00 ET.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :