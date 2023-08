iOS 17 permet aux utilisateurs de créer des actions Raccourcis pour ouvrir des modes spécifiques dans l’application Appareil photo

L’application Raccourcis d’Apple a beaucoup évolué depuis que la société a acquis Workflow en 2017. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle permet aux utilisateurs de créer une série de processus automatisés sur iPhone, iPad, Mac et même Apple Watch. Et avec iOS 17, Apple ajoute encore plus de fonctionnalités à l’application, qui prend désormais en charge les actions de l’application Appareil photo.

Raccourcis pour l’application Appareil photo disponibles sur iOS 17

Comme l’a noté Matthew Cassineli, la dernière version bêta d’iOS 17 disponible pour les développeurs et les testeurs bêta publics ajoute de nouvelles actions de Raccourcis pour ouvrir des modes spécifiques de l’application Appareil photo. Avec la nouvelle action « Ouvrir l’appareil photo », les utilisateurs peuvent choisir entre différents modes de l’appareil photo et « ouvrir immédiatement n’importe quel préréglage en utilisant les Raccourcis ».

Jusqu’à neuf modes différents sont disponibles, en fonction de l’appareil que vous utilisez :

Photo

Selfie

Vidéo

Portrait

Selfie en mode portrait

Cinématographique

Ralenti

Accéléré

Pano

Ces raccourcis peuvent être très utiles pour de nombreuses choses, comme créer des commandes vocales pour utiliser Siri afin d’ouvrir l’application Appareil photo dans un mode spécifique. Vous pouvez également ajouter des icônes pour accéder rapidement à un mode spécifique depuis votre écran d’accueil.

Plus d’informations sur iOS 17

iOS 17 propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour l’iPhone. Celles-ci comprennent des améliorations de FaceTime et Messages, un nouveau mode Veille, des widgets interactifs sur l’écran d’accueil, NameDrop et des suggestions de clavier plus intelligentes. Pour l’iPad, la mise à jour apporte un tout nouveau écran de verrouillage personnalisable, ainsi que la prise en charge des microphones et des webcams USB.

La version bêta d’iOS 17 est actuellement disponible via les programmes Apple Developer et Apple Beta Software. La sortie officielle au grand public est prévue cet automne.

