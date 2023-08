Cet adaptateur transforme CarPlay standard en sans fil, et fonctionne réellement

Les adaptateurs sans fil CarPlay fonctionnent-ils réellement? Ma Honda Civic est équipée d’Apple CarPlay câblé. Je voulais vraiment avoir CarPlay sans fil dans ma Civic, mais je ne voulais pas remplacer son système de divertissement. Cependant, il existe une solution pour transformer CarPlay standard en CarPlay sans fil, et cela fonctionne avec iOS 17.

Compatibilité de l’adaptateur

Il existe une poignée d’adaptateurs qui prétendent transformer CarPlay en CarPlay sans fil pour environ 100 $. La compatibilité avec des marques et des modèles de voitures spécifiques est cependant délicate. Ma première commande pour un adaptateur CarPlay sans fil a été annulée par le vendeur l’année dernière en raison de problèmes de compatibilité. Cependant, un ami a eu une expérience positive avec un adaptateur qu’il a essayé dans sa Chevy Volt 2016, donc j’ai récemment retenté ma chance.

J’ai utilisé un adaptateur CarLink pour ma Honda Civic 2017. Mes attentes étaient vraiment basses. Je ne m’attendais pas à ce que cela fonctionne, mais cela valait le coût d’expérimenter. Il s’avère que le produit est presque parfait!

Installation facile

L’installation de l’adaptateur n’est pas plus compliquée que l’appairage avec CarPlay sans fil. Connectez l’adaptateur au port USB de votre voiture qui alimente CarPlay câblé, puis associez votre iPhone à l’adaptateur via Bluetooth depuis l’application Paramètres.

J’ai testé l’adaptateur dès son arrivée juste pour vérifier s’il s’appairait. J’ai eu une surprise et un plaisir total quelques jours plus tard. J’ai fait un court trajet en ville avec mon iPhone dans ma poche sans penser à l’adaptateur, et CarPlay est apparu automatiquement sur mon écran.

S’attendre à une certaine latence

Parfait! Enfin, presque. D’après mon expérience de conduite avec CarPlay standard et CarPlay sans fil, je sais qu’il faut s’attendre à une latence lors de l’utilisation des commandes au volant pour passer d’une piste à l’autre.

La chose importante est que les commandes au volant pour le volume, le passage des pistes et la saisie vocale fonctionnent réellement.

CarPlay câblé contre CarPlay sans fil avec l’adaptateur

En dehors de la latence, il y a un autre problème que j’ai rencontré avec l’adaptateur.

CarPlay standard s’active si vous connectez un câble Lightning

Le CarPlay standard dans ma voiture n’affiche pas de boîtes autour du contenu à l’écran comme le font les voitures avec des commandes physiques pour sélectionner du contenu sans être tactile. Cependant, le CarPlay sans fil avec l’adaptateur affiche ces boîtes autour des boutons, mais cela ne me dérange pas.

Adaptateur CarPlay sans fil

Le bon côté est que l’adaptateur reçoit des mises à jour du micrologiciel! Il y en a peut-être déjà un de disponible, mais je n’ai pas eu la patience de l’exécuter lors de la configuration. Je mettrai à jour l’article si cela résout l’un ou l’autre des problèmes.

En attendant, je suis incroyablement satisfait de l’adaptateur CarLink. Je recommande vivement d’essayer cet adaptateur ou un similaire si vous avez déjà CarPlay mais que vous souhaitez qu’il soit sans fil.

Le prix peut être beaucoup plus abordable que l’achat d’une unité principale de CarPlay sans fil de rechange et le paiement de l’installation. L’adaptateur est actuellement expédié pour environ 55 $ avec un code de réduction sur Amazon.

