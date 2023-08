La Chine commence à restreindre les exportations de germanium et de gallium pour la fabrication de produits technologiques

En contexte : Le germanium et le gallium jouent un rôle essentiel dans la fabrication de puces électroniques, d’amplificateurs de radiofréquence, de LED et de nombreux autres composants à base de silicium. Ce ne sont pas des métaux rares, mais depuis des décennies, la Chine fournit au monde entier du germanium et du gallium bon marché. Cependant, de nouvelles modifications de la politique pourraient avoir un impact sur l’approvisionnement mondial.

Récemment, la Chine a annoncé de nouvelles restrictions à l’exportation concernant le germanium et le gallium – deux éléments fondamentaux pour la fabrication de puces électroniques. À partir de mardi, les entreprises chinoises intéressées par des activités à l’étranger doivent obtenir une licence d’exportation appropriée auprès des autorités de Pékin. Les exportations de germanium et de gallium « purs », ainsi que les exportations de tout produit contenant ces deux éléments, sont affectées par les nouvelles restrictions. Le ministère du Commerce a déclaré que tant que les entreprises exportatrices se conformeront aux protocoles de sécurité nationale et aux autres réglementations locales, les opérations d’exportation se poursuivront normalement.

Le timing des nouvelles restrictions suggère qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion contre les États-Unis qui ont resserré les restrictions à l’exportation sur les « puces d’IA » en juillet, et cela pourrait avoir des conséquences remarquables sur les fabricants de puces du monde entier. La Chine contrôle plus de 90% et environ 60% de la production mondiale de gallium et de germanium. L’annonce des restrictions proposées a provoqué une augmentation de 20% du prix du gallium aux États-Unis et en Europe en juillet.

La domination de la Chine dans l’exportation de ces métaux repose largement sur sa capacité à les raffiner à bas prix. Ces matériaux font partie des efforts de Pékin pour affirmer sa position économique dans le conflit géopolitique avec les États-Unis et d’autres nations occidentales. Les restrictions à l’exportation ne devraient pas avoir un impact important sur la production de composants en silicium tels que les CPU et les GPU. Cependant, les composés de nitrure de gallium et d’arséniure de gallium, utilisés dans la fabrication de LED, d’amplificateurs de radio et d’autres composants technologiques essentiels, pourraient subir une perte plus importante.

Le Japon pourrait être le pays le plus affecté par la nouvelle politique d’exportation. Selon les statistiques de l’Organisation japonaise pour la sécurité des métaux et de l’énergie, le Japon importe 60% de son approvisionnement en gallium. De cette part, 70% est importée de Chine, ce qui fait du pays le plus grand consommateur mondial de gallium commercial.

Les sociétés de mélange japonaises affirment disposer d’un approvisionnement suffisant pour éviter des problèmes à court terme. Le groupe Mitsubishi Chemical, une entreprise fabriquant des semi-conducteurs composites et d’autres produits, mise sur ses stocks « importants ». Il en va de même pour le fabricant de substrats de nitrure de gallium Sumitomo Chemical et le fabricant de LED Nichia Corp. Tous affirment surveiller la situation de près.

Les perspectives à long terme pour les pays occidentaux, les sociétés internationales et le Japon pourraient être de revoir leurs investissements dans la production locale ou la récupération de matériaux à partir de déchets électroniques, afin de réduire leur dépendance aux ressources de la Chine. Ainsi, ce mouvement géopolitique pourrait être un coup à double tranchant pour la nation communiste à long terme.

