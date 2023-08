Les alternatives moins chères au stylet Apple Pencil en valent-elles la peine?

Le Apple Pencil 2 approche les cinq ans depuis sa sortie aux côtés de l’iPad Pro redessiné de 2018. C’est toujours la meilleure version d’un crayon numérique vendue par Apple. Depuis sa sortie, il est resté relativement inchangé. Il est physiquement identique à lors de sa sortie, il a reçu deux petites mises à jour logicielles depuis iPadOS 13, et Apple le vend toujours au prix de 119 $ (soit 10 $ de moins que le prix initial de 129 $). Cela a permis à la concurrence de tiers de devenir très bonne et de rattraper les fonctionnalités du Apple Pencil à une fraction du coût. Alors cela soulève la question, est-ce que les alternatives moins chères au Apple Pencil en valent la peine ?

J’ai testé d’innombrables alternatives au Apple Pencil au fil des ans. Certaines sont formidables, d’autres moins. Elles varient considérablement du point de vue du prix, de l’offre de produit, de la fonctionnalité, de la sensation et de tout le reste. Avec chacune que j’ai testée, j’avais l’impression de renoncer à quelque chose ou de sacrifier une fonctionnalité pour dépenser moins d’argent. Mais j’ai finalement trouvé quelques options qui vous offrent vraiment 95 à 99 % de l’expérience du Apple Pencil pour un tiers du prix (voire moins) !

J’ai eu le stylo Penoval A4 depuis plus d’un an maintenant, et pour le prix, je pense que c’est l’une des options les plus imbattables. Pour moins de 30 $, vous obtenez :

15 heures de batterie

Temps de charge de 30 minutes

Charge via USB-C

Haut tactile

Fixation magnétique à l’iPad

Réjection de la paume

Léger

Sensibilité à l’inclinaison

Différentes couleurs

Pointes interchangeables

D’un point de vue qualité de construction, il se sent également très bien. Il est en plastique avec une finition mate. Il a également un bord plat pour qu’il ne roule pas de votre table et peut également se fixer magnétiquement à votre iPad. Il est un peu plus léger que le Apple Pencil 2, mais du point de vue du volume et de la taille, il est identique. Il a un bouton d’alimentation vers le bas du stylo pour l’éteindre et l’allumer. En ce qui concerne la compatibilité, il fonctionne avec une pléthore de modèles d’iPad. Voir ci-dessous.

Assurez-vous de regarder la vidéo pour voir ce stylo en action. Il fonctionne avec toutes les fonctionnalités de prise de notes d’Apple, Scribble fonctionne très bien, et bien plus encore.

Qu’est-ce qui manque ?

En termes de sacrifices, ce n’est vraiment pas grand-chose. Il n’y a pas de raccourci double tap avec ce stylo. Donc si vous en avez absolument besoin, alors vous devrez peut-être chercher ailleurs. Une autre fonctionnalité qui n’est pas disponible est la fonction « Hover ». La fonction « Hover » n’est présente que sur l’iPad Pro M2 pour l’instant. La dernière fonctionnalité manquante est la charge magnétique sans fil sur l’iPad lui-même. Si vous pouvez vous passer de ces fonctionnalités, alors vous avez un gagnant pour moins de 30 $.