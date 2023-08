Nouvelle pilule expérimentale montre des résultats prometteurs dans l’élimination de nombreux types de cancer

En fin de compte : Un médicament capable de traiter efficacement plusieurs types de cancers serait l’une des plus grandes innovations médicales de l’histoire. Les scientifiques de City of Hope travaillent depuis des années sur quelque chose qui pourrait nous rapprocher beaucoup de cette percée révolutionnaire.

La professeure Linda Malkas et d’autres chercheurs de City of Hope ont consacré deux décennies à développer AOH1996, un médicament potentiellement révolutionnaire qui cible un mécanisme de prolifération crucial présent dans de nombreux types de tumeurs solides. Actuellement en cours d’essais cliniques sur l’homme, ce médicament pourrait s’avérer être une thérapie hautement efficace contre l’une des maladies les plus redoutables que l’humanité ait jamais rencontrée. Il montre des promesses à la fois en tant que traitement autonome et en association avec d’autres médicaments de chimiothérapie.

Malkas a déclaré que la plupart des thérapies ciblent une seule voie, permettant aux formes de cancer « sournoises » de muter et finalement de devenir résistantes aux médicaments. AOH1996 a été conçu pour cibler une déclinaison cancéreuse de l’antigène nucléaire de prolifération des cellules (PCNA), une protéine qui, sous sa forme mutée, favorise la réplication de l’ADN et les opérations de réparation dans toutes les tumeurs en expansion.

La professeure Malkas a comparé le PCNA à un « grand terminal d’aéroport comprenant plusieurs portes d’avion », et les données suggèrent que les cancers dépendent d’une forme « uniquement » mutée de la protéine. Armés de ces connaissances, les chercheurs de City of Hope (un réseau de centres de recherche américains axés sur les maladies mortelles) ont développé une thérapie pour cibler spécifiquement ce type de mutation particulière.

AOH1996 est un inhibiteur de petites molécules du PCNA qui empêche les cellules ayant de l’ADN endommagé de se diviser et de se multiplier. Lors des tests en laboratoire, le médicament s’est révélé efficace pour induire l’apoptose (la mort mobile) dans les cellules cancéreuses tout en évitant d’interrompre le cycle de reproduction des cellules souches saines.

Les chercheurs ont testé AOH1996 sur plus de 70 lignées de cellules cancéreuses et plusieurs cellules de contrôle normales, obtenant des résultats très prometteurs contre les cellules dérivées de cancers du sein, de la prostate, du cerveau, de l’ovaire, du col de l’utérus, de la peau et des poumons. En plus d’influencer le mécanisme du PCNA, AOH1996 a également été trouvé pour augmenter la sensibilité des cellules cancéreuses aux agents chimiques qui causent des dommages à l’ADN ou aux chromosomes.

En d’autres termes, AOH1996 pourrait théoriquement être utilisé en monothérapie ou en combinaison avec d’autres médicaments chimiothérapeutiques puissants comme le cisplatine. Selon Long Gu, le premier auteur de l’étude et professeur associé de recherche à City of Hope, maintenant que nous avons identifié la zone problématique (la déclinaison du PCNA endommagé), nous pouvons tenter plus en profondeur d’inhiber celle-ci et d’approfondir notre compréhension du processus.

Actuellement, AOH1996 est en phase d’essais cliniques de phase 1 pour étudier son efficacité et sa sécurité chez les patients humains.

