Les puces de RAM DDR4 de serveur utilisées sont recyclées pour des kits grand public

Pourquoi c’est important : Il peut sembler être un bon moment pour chercher un nouveau kit mémoire pour votre prochaine construction de PC ou comme mise à niveau de l’existante, mais certaines des offres irrésistibles que vous pourriez trouver cachent une vérité désagréable. Apparemment, certaines petites entreprises utilisent des puces mémoire de qualité serveur jetées pour construire des kits de consommation « neufs ». Cela peut sembler bénéfique pour l’environnement et votre portefeuille, mais cela indique également que certains produits peuvent offrir une garantie plus limitée.

Les prix des DRAM ont considérablement baissé au cours de l’année dernière, à tel point que l’écart de prix entre les kits DDR4 et DDR5 offrant des performances équivalentes n’est plus un obstacle majeur pour ceux qui souhaitent mettre à niveau leurs systèmes vers la plateforme la plus récente ou construire un nouveau PC avec un budget limité.

Plus tôt ce mois-ci, les analystes de TrendForce ont déclaré que les baisses de prix de la mémoire se ralentiraient dans les mois à venir en raison de la demande saisonnière ainsi que de la réduction des objectifs de production des fabricants de mémoire. Cette tendance s’appliquerait apparemment à tous les types de DRAM, des puces mobiles à la mémoire de qualité serveur.

Si vous êtes à la recherche d’un kit DDR4, il y a quelque chose que vous devez garder à l’esprit avant de décider de dépenser votre argent durement gagné. Les analystes de TrendForce affirment que le marché des DRAM est actuellement inondé par une vague de puces mémoire recyclées qui sont intégrées dans des modules de consommation vendus comme « neufs ».

Il s’avère que les clients entreprises ont mis à niveau leur infrastructure de serveur en utilisant des modules DDR5 et, par conséquent, ils se sont débarrassés d’un grand nombre de mémoires DDR4 de grande capacité. Le volume est tellement élevé que certaines petites entreprises peuvent justifier les frais de dessoudage des puces des modules de DRAM de qualité serveur pour les utiliser dans des kits de consommation qu’elles peuvent vendre avec un petit bénéfice.

Les analystes de TrendForce affirment que ce développement a déjà eu un effet mesurable sur les prix du marché des puces mémoire, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les fabricants qui ont essayé de stabiliser les prix ces derniers mois.

Pour les consommateurs, cela indique que certaines offres sur des kits DDR4 sans marque peuvent en effet être trop belles pour être vraies, car elles sont construites à partir de puces SK Hynix et Samsung recyclées qui peuvent ne pas durer aussi longtemps que les produits construits avec des puces mémoire nouvellement fabriquées.



