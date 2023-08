Le compte d’épargne Apple Card dépasse les 10 milliards de dollars de dépôts

Apple a annoncé aujourd’hui que son compte d’épargne à intérêt élevé pour Apple Card a dépassé les 10 milliards de dollars de dépôts. Les premiers indicateurs laissaient penser que le compte d’épargne était un succès, et Apple nous offre aujourd’hui des chiffres officiels pour le confirmer.

Le compte d’épargne a été lancé en avril, disponible pour tous les clients d’Apple Card aux États-Unis, en partenariat avec Goldman Sachs. Le compte offre un taux d’intérêt très compétitif de 4,15%.

Apple Card a été lancé en 2019 comme un moyen d’offrir une carte de crédit simple, financièrement responsable et privée. Contrairement à la plupart des autres cartes de crédit sur le marché, Apple Card n’a pas de frais d’adhésion, de frais de retard ou d’autres coûts cachés liés à l’utilisation du compte. Tant que vous remboursez votre solde chaque mois, vous pouvez utiliser la carte gratuitement.

L’interface utilisateur d’Apple Wallet encourage à rembourser les soldes de manière saine et rend le calendrier des paiements clair afin que les utilisateurs ne soient pas surpris par les frais d’intérêt à venir.

Apple Card paie 1% de cashback sur les achats effectués avec la carte physique, 2% de cashback sur les achats effectués avec Apple Pay et 3% de cashback sur les achats effectués dans certains stores, y compris les dépenses effectuées dans l’Apple Store et sur les services Apple.

Ces récompenses en espèces quotidiennes peuvent automatiquement être envoyées sur le compte d’épargne pour s’accumuler et croître davantage ; Apple affirme que 97% de ses utilisateurs ont opté pour cette option. Les clients peuvent également transférer de l’argent depuis d’autres comptes bancaires vers leur compte d’épargne. C’est de là que vient le chiffre qui fait la une. Au total, le montant total détenu dans les comptes d’épargne Apple Card a dépassé les 10 milliards de dollars.

Depuis quelques semaines, certains médias ont rapporté que Goldman Sachs envisageait de mettre fin à l’accord avec Apple Card, dans le cadre d’un virage stratégique vers l’éloignement de la finance grand public.

Mais du moins pour l’instant, le partenariat entre Apple et Goldman Sachs reste intact. Dans une déclaration, Goldman Sachs a déclaré qu’ils étaient très satisfaits de la réponse à Apple Card Savings.

« Nous sommes très satisfaits du succès du compte d’épargne alors que nous continuons à offrir des produits efficaces et précieux aux clients d’Apple Card, avec un objectif commun de créer une expérience client de qualité qui aide les consommateurs à mener une vie financière plus saine », a déclaré Liz Martin, responsable des partenariats d’entreprise chez Goldman Sachs.

En plus de l’épargne, l’équipe produit d’Apple Card a également lancé cette année Apple Pay Plus Tard, une fonctionnalité qui permet aux clients de répartir un achat sur quatre paiements distincts. Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test préliminaire avec un groupe restreint de clients d’Apple Card et sera déployée plus largement dans les mois à venir.

