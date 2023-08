Date de sortie du défi Heavy Duty, bande-annonce, configuration système et plus encore

Les jeux de simulation sont un moyen amusant d’explorer et de profiter d’une activité que vous ne pourriez pas pratiquer. L’un des meilleurs types de jeux de simulation est le jeu de simulation de véhicules. Grâce aux graphismes améliorés, à la physique et au réalisme, de tels jeux de simulation sont toujours appréciés. Eh bien, il y a un nouveau jeu de simulation de véhicules qui devrait sortir plus tard cette année. Le jeu en question s’appelle Heavy Duty Challenge: The Off-Road Truck Simulator.

En fonction du titre du jeu lui-même, on peut déjà deviner ce que ce nouveau jeu de simulation va vous proposer. Bien sûr, il s’agit de camions tout-terrain. Mais est-ce là toutes les informations dont vous avez besoin sur le jeu ? Absolument pas. Alors, voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu de simulation de camions tout-terrain.

Dans cet article, nous couvrirons tous les aspects du jeu. De la date de sortie au gameplay, en passant par les exigences système et toute information supplémentaire qui pourrait être importante à connaître sur ce jeu. Commençons.

Date de sortie de Heavy Duty Challenge

Ce tout nouveau jeu de simulation de véhicules a été annoncé en 2019 lors de la présentation Gamescom 2019. Lors de la présentation, les développeurs ont révélé le nouveau jeu sur lequel ils travaillaient et ont même permis au public de tester le jeu sur lequel ils travaillaient. Depuis 2019, les développeurs travaillent dur pour terminer le jeu et ont enfin fixé une date de sortie. Heavy Duty Challenge est maintenant prévu pour une sortie le 14 septembre 2023.

Développeur et éditeur de Heavy Duty Challenge

Nano Games est le développeur de Heavy Duty Challenge, tandis que Aerosoft GmbH est l’éditeur de ce nouveau jeu de simulation de véhicules. D’autres jeux qui ont été publiés par Nano Games sont ZAMB! Endless Extermination et Reef Shot.

Bande-annonce et gameplay de Heavy Duty Challenge

Les développeurs de Heavy Duty Challenge ont publié un petit aperçu du gameplay. Ce gameplay montre comment le camion tout-terrain MAN tente de grimper sur un terrain accidenté et de gravir différentes roches sur son chemin. Vous pouvez découvrir les images de gameplay de l’aperçu en vous rendant sur leur chaîne YouTube.

Heavy Duty Challenge vous permet d’embarquer dans des camions pour une aventure à travers le pays dans un monde ouvert. Le but du jeu est de profiter de la traversée de terrains difficiles et de chercher différents secrets disséminés dans différentes zones. Le jeu propose de nombreux événements à compléter et à remporter des trophées, ainsi qu’un classement qui vous montre qui est le meilleur du monde entier.

Mais, le meilleur de tous, vous aurez le choix parmi 12 camions sous licence officielle, ainsi que des camions présents dans la ligue européenne des camions d’essai. Vous verrez des dommages et des systèmes de réparation réalistes qui affecteront grandement la façon dont votre camion se comporte. De plus, vous pourrez améliorer votre camion avec de meilleures pièces afin de mieux performer dans les championnats et les essais tout-terrain.

Configuration requise pour Heavy Duty Challenge

Les jeux de simulation comme Heavy Duty Challenge nécessitent une bonne configuration système pour profiter au maximum du jeu. Découvrez les configurations minimales et recommandées que vous devez avoir pour exécuter Heavy Duty Challenge.

Configuration minimale requise

Système d’exploitation : Windows 10, 64 bits

Processeur : Intel Core i7 5e génération ou équivalent AMD

RAM : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1070 Ti ou équivalent AMD

Setup de volant avec pédales et levier de vitesse

Configuration système recommandée

Système d’exploitation : Windows 10, 64 bits

Processeur : Intel Core i7 5e génération ou supérieur, ou équivalent AMD

RAM : 16 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ou équivalent AMD

Setup de volant avec pédales et levier de vitesse

Disponibilité de Heavy Duty Challenge sur différentes plates-formes

Jusqu’à présent, ce petit jeu de simulation de camions n’est disponible que sur PC via le client Steam. Vous pouvez consulter la page du jeu en cliquant ici. Pour l’instant, le jeu disposera d’un mode de jeu solo. Cependant, nous pourrions nous attendre à voir des modes de jeu coopératif en ligne dans un avenir proche si les développeurs estiment que cela est nécessaire pour le jeu.

De plus, ce serait cool de voir un mode de jeu en écran partagé coopératif où vous et un autre ami pouvez vous affronter lors de courses contre-la-montre ou d’autres championnats.

Alternatives à Heavy Duty Challenge

Étant donné qu’il reste encore assez de temps avant la sortie du jeu, vous pouvez toujours profiter d’autres jeux de simulation de véhicules amusants.

Cela conclut tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain jeu de simulation de camions tout-terrain. Bien que le jeu soit certainement intéressant, les développeurs doivent encore révéler les autres modes de jeu et les événements auxquels les joueurs pourront participer.

Il serait intéressant de voir des événements ou des courses multijoueurs, la possibilité de créer votre propre piste ou parcours d’essai ainsi que la possibilité d’organiser vos propres événements avec des amis et d’autres personnes en ligne. De plus, le prix du jeu n’a pas encore été annoncé, mais nous le saurons assez bientôt.

