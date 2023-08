Le Xiaomi 13T Pro sera livré avec un stockage de 1 To et une RAM de 16 Go, ainsi qu’une couverture en cuir!

La série Xiaomi 13T a passé la certification FCC et les options de stockage sont maintenant confirmées. Le Xiaomi 13T Pro aura un stockage de 1 To et 16 Go de RAM. De plus, il aura une variante spéciale avec une couverture en cuir. Le certificat FCC montre 3 modèles avec un panneau CSOT et 1 modèle avec un panneau Tianma. Tel qu’il est compris ici, le Xiaomi 13T Pro aura 4 versions différentes.

Certification FCC du Xiaomi 13T Pro

La liste FCC du Xiaomi 13T Pro indique qu’il sera fourni avec diverses fonctionnalités de connectivité, telles que double SIM, prise en charge 5G pour plusieurs bandes (n5, n7, n38, n41, n44, n66, n71 et n78), Wi-Fi 6E et NFC. La liste suggère également que le 13T Pro sera disponible dans différentes configurations, notamment 12 Go de RAM + 256 Go de stockage, 12 Go de RAM + 512 Go de stockage et 16 Go de RAM + 1 To de stockage.

Dans le cadre des tests, la FCC envisage quatre échantillons du Xiaomi 13T Pro. L’exemplaire 1 sera soumis à des tests complets et dispose de 12 Go de RAM + 512 Go de stockage, d’un écran CSOT et d’une couverture arrière en aluminium. L’exemplaire 2 est livré avec 16 Go de RAM + 1 To de stockage, un écran CSOT et une couverture arrière en verre. L’exemplaire 3 a 12 Go de RAM + 256 Go de stockage, un écran Tianma et une couverture arrière en aluminium. Enfin, l’exemplaire 4 comprend 12 Go de RAM + 512 Go de stockage, un écran CSOT et une couverture arrière en PU.

On s’attend à ce que le Xiaomi 13T Pro dispose d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sous le capot, il sera alimenté par le chipset Dimensity 9200 Plus, de la RAM LPDDR5x, un stockage UFS 4.0 et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 120 W. Le dispositif devrait être lancé le 1er septembre 2023, sur le marché mondial.

