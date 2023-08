Implants cérébraux alimentés par l’IA aident un homme paralysé à retrouver sensation et mobilité

En bref: Bien que l’intelligence artificielle puisse causer des préjudices sociaux, il est facile d’oublier que cette technologie peut également avoir de nombreux avantages. Un exemple de ces avantages est le cas de Keith Thomas, un homme paralysé qui a retrouvé le sens du toucher et le mouvement grâce à l’aide d’une puce d’intelligence artificielle implantée dans son cerveau.

Keith Thomas, résidant de New York, a été victime d’un accident de plongée le 18 juillet 2020, qui a blessé les vertèbres C4 et C5 de sa colonne vertébrale, entraînant une perte totale de mouvement et de sensation de sa poitrine vers le bas. Cependant, grâce à un essai clinique unique en son genre, cet homme de 45 ans retrouve certaines de ces sensations. Grâce à des puces activées par l’IA implantées dans son cerveau, il a pu bouger son bras à volonté et sentir sa sœur lui tenir la main.

Plus d’un an après son accident, Thomas a été approché par les Instituts Feinstein pour la recherche médicale pour participer à une étude qui pourrait l’aider à retrouver certaines fonctions et sensations en réorientant les signaux de son cerveau.

Le processus a consisté à cartographier le cerveau de Thomas à l’aide d’IRM pendant des mois afin de localiser précisément les régions responsables du mouvement du bras et de la sensation de toucher dans les mains. Cela a été suivi d’une opération de 15 heures – dont Thomas était éveillé pendant une partie – il y a quatre mois pour implanter les puces. Deux d’entre elles étaient destinées au mouvement et trois ont été placées dans la région responsable du contrôle du toucher et de la sensation dans ses doigts.

En plus de l’implantation des puces, des ports externes ont été installés sur le sommet de la tête de Thomas. Cela permet aux chercheurs de connecter les puces à un ordinateur exécutant des algorithmes d’IA capables d’interpréter l’activité cérébrale et de la transformer en activité physique.

Cette « thérapie pilotée par la pensée » fonctionne simplement en permettant à Thomas de penser à bouger sa main. Les implants envoient ces signaux à l’ordinateur, qui les interprète et envoie des signaux aux électrodes non invasives positionnées sur sa colonne vertébrale et les muscles de son avant-bras pour stimuler le mouvement.

Pour ce qui est de la sensation du toucher, des capteurs placés sur ses doigts et ses paumes transmettent la pression et les données à la région de son cerveau responsable de la sensation.

Bien que le système nécessite que Thomas soit connecté à l’ordinateur, les chercheurs affirment qu’il montre des signes de récupération même lorsque la machine est éteinte. Sa force musculaire aurait plus que doublé, et il ressentirait de nouvelles sensations dans son avant-bras et son poignet. On espère que plus de mouvement et de sensibilité tactile reviendront à mesure que Thomas continue d’utiliser la thérapie, et que cette technologie pourra aider les plus de 100 millions de personnes vivant avec une forme de paralysie ou de mouvement altéré.

« Il y a eu un moment où je ne savais même pas si j’allais vivre ou si je le voulais, franchement. Et maintenant, je peux sentir le toucher de quelqu’un qui me tient la main. C’est bouleversant », a déclaré Thomas. » […] si cela peut aider quelqu’un de encore plus que cela ne m’a aidé à l’avenir, alors cela en vaut la peine. »

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :