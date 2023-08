Nothing sort la troisième version bêta d’Android 14 pour son téléphone Nothing 1

Au mois d’avril, Nothing a annoncé le programme de test bêta Android 14 pour son téléphone Phone 1. La société a publié la première version bêta pour les testeurs en mai, puis a poussé la deuxième version bêta avec quelques corrections. Actuellement, Android 14 pour le Nothing Phone 1 est toujours en phase de test bêta, et pour améliorer encore l’expérience utilisateur, Nothing déploie la troisième version bêta d’Android 14 pour le Nothing Phone 1. Lisez la suite pour découvrir plus de détails sur la mise à niveau progressive.

Nothing a confirmé officiellement le déploiement de la nouvelle mise à jour logicielle à la fois sur Twitter et sur son site web. En plus de l’annonce de la troisième version bêta, la société confirme également le calendrier de sortie de Nothing OS 2.0, qui est prévu avant la fin du mois d’août.

Avant d’aller plus loin, consultez la liste des nouvelles fonctionnalités et des changements à venir sur le Nothing Phone 1 avec Android 14 bêta 3.

Nouveau support pour l’API niveau 34 basé sur Android 14 Beta 3

Applications préinstallées comprenant Nothing Launcher, Météo, Enregistreur

Widgets préinstallés Nothing

Actuellement, passons à la liste des problèmes connus sur la troisième bêta.

Les empreintes digitales ne peuvent pas être enregistrées

La reconnaissance faciale n’est pas disponible

Les fonctionnalités des glyphes ne sont pas disponibles

Le partage de batterie n’est pas disponible

Aucun mode portrait ni fonctionnalité de slow motion dans l’application appareil photo

Aucune application météo Nothing préinstallée et aucune application Nothing X préinstallée

La connexion de casting d’écran vers la télévision n’est pas disponible

Si vous souhaitez mettre à niveau votre téléphone Nothing Phone 1 vers Android 14 troisième bêta, vous pouvez télécharger le package de mise à jour bêta sur votre téléphone et l’installer manuellement. Nothing partage les packages de téléchargement ainsi que les instructions d’installation dans le blog. Voici les liens vers les packages de téléchargement.

Une fois le package téléchargé sur votre smartphone, vous pouvez accéder à Paramètres > À propos du téléphone > Version du logiciel et vérifier que votre téléphone fonctionne sous Nothing OS 1.5.6. Si votre téléphone fonctionne avec un logiciel plus ancien, assurez-vous de le mettre à jour.

Si votre téléphone fonctionne avec Nothing OS 1.5.6, créez un dossier portant le nom de « ota » dans le stockage interne, puis copiez le fichier à l’intérieur du dossier.

Ouvrez maintenant l’application de numérotation sur votre téléphone Nothing et composez *#*#682#*#*, cela ouvrira l’outil de mise à jour du verrouillage, qui vous permettra d’installer la version bêta d’Android 14 téléchargée sur votre appareil.

Ensuite, appuyez sur Appliquer directement OTA à partir de l’option de sélection, cela commencera l’installation de la version bêta sur votre appareil. Une fois terminé, redémarrez votre appareil.

Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour le processus de retour en arrière. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter le dernier article de blog de Nothing.

