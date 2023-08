Google Chrome retire officiellement la barre de téléchargement pour une nouvelle interface utilisateur du plateau

Pendant des années, les fichiers que vous téléchargiez apparaissaient dans une barre en bas de Chrome. Mais Google est en train de changer l’interface utilisateur du navigateur de bureau pour afficher plutôt un plateau de téléchargement.

Après avoir parlé aux utilisateurs, Google affirme avoir identifié trois problèmes avec la barre de téléchargement traditionnelle :

« Occupe de précieux pixels en bas de l’écran, comprimant ainsi la zone de contenu Web, et est limitée par la largeur de l’écran en termes du nombre de fichiers qu’elle peut afficher en même temps »

« Ne disparaissait pas automatiquement, et n’offrait que des actions telles que mettre en pause/reprendre et ouvrir dans le dossier à partir d’un menu débordement fixe »

« N’était plus moderne, interactif et cohérent avec le look & feel des autres interfaces utilisateur du navigateur ou l’écosystème de navigation en général »

Le premier problème était particulièrement gênant, surtout sur un ordinateur portable, ce qui fait que je fermais rapidement la barre à chaque fois. C’est pourquoi Chrome pour bureau déploie ce que Google appelle le plateau de téléchargement.

Apparaissant à droite de la barre d’adresse (Omnibox), Google estime que le nouvel emplacement « crée une séparation plus claire entre l’interface utilisateur du navigateur de confiance et le contenu Web ». Vous aurez un anneau animé pour indiquer la progression et une petite fenêtre contextuelle lorsque quelque chose est terminé, mais cela peut être désactivé dans Paramètres > Téléchargements > « Afficher les téléchargements lorsqu’ils sont terminés ».

En tapant, vous obtiendrez une liste de « tous vos téléchargements des 24 dernières heures dans n’importe quelle fenêtre de navigateur, pas seulement celle dans laquelle vous avez téléchargé initialement un fichier ». Des boutons vous permettent d’ouvrir le dossier contenant un téléchargement, ainsi que de mettre en pause/reprendre, d’annuler et de réessayer.

Vous pouvez toujours glisser les fichiers téléchargés vers « un autre dossier, programme ou site Web ». « Afficher tous les téléchargements » apparaît en bas du plateau avec chrome://downloads et « Téléchargements » dans le menu débordement.

Chrome utilise ce nouveau plateau de téléchargement pour fournir de meilleures alertes de logiciels malveillants et de virus, ainsi que pour fournir du contexte. Par exemple, Google vous informera lorsque le téléchargement d’un fichier dangereux est bloqué.

Pour les développeurs d’extensions, notez les modifications apportées aux API des extensions de téléchargement Chrome au cas où vous auriez besoin de mettre à jour vos extensions – en particulier, setShelfEnabled a été remplacé par setUiOptions qui vous permet de montrer ou de masquer la nouvelle expérience de téléchargement.

Le nouveau plateau de téléchargement de Chrome est actuellement déployé pour Mac, Windows, Linux et Chrome OS. Assurez-vous que votre navigateur est entièrement mis à jour, et il devrait être entièrement disponible au cours des prochaines semaines.





Pendant ce temps, l’Omnibox de Chrome sur Android et iOS affichera des suggestions de recherche « Liées à cette page » sur certains sites. Si vous êtes sur la page Nouvel onglet, l’ouverture de la barre d’adresse affichera les recherches tendance, tandis que Chrome affiche maintenant 10 suggestions (au lieu de six) pendant que vous saisissez une requête. Enfin, la barre de recherche tactile qui apparaît en bas de votre écran lorsque vous mettez en surbrillance quelque chose proposera désormais un « carrousel de recherches liées ».

