Alimenter entièrement un Mac mini avec un câble Ethernet

WTF?! Le plus petit ordinateur de bureau d’Apple, le Mac mini, est conçu pour être un appareil abordable qui occupe un espace minimal. Un moddeur a démontré une méthode innovante de réduction du nombre de câbles nécessaires à son fonctionnement en le fournissant avec succès en énergie via Ethernet.

Le bricoleur Ivan Kuleshov a récemment présenté un Mac mini qu’il a modifié pour fonctionner entièrement avec l’alimentation par Ethernet (PoE). Le petit ordinateur de bureau peut presque sans heurts passer de l’alimentation CA à l’alimentation Ethernet, utilisant cette dernière comme solution de secours si le câble principal est soudainement déconnecté.

Kuleshov a présenté son travail dans une brève vidéo, démontrant d’abord la connexion de l’appareil à l’aide de l’alimentation CA. Il a ensuite branché le câble Ethernet et débranché l’alimentation CA. Sur le bureau du moddeur, un écran montre une brève interruption avant que la connexion du Mac Mini ne soit rétablie de manière transparente, illustrant un changement fluide.

L’alimentation Ethernet est généralement utilisée pour alimenter de petits appareils IoT à faible consommation d’énergie tels que des caméras, des haut-parleurs, des sonnettes, des téléphones VoIP et des lampes LED, réduisant ainsi le besoin de prises de courant multiples. Les commutateurs PoE peuvent être particulièrement utiles dans les bureaux équipés d’un grand nombre d’appareils IoT, mais leur capacité de fourniture d’énergie est limitée.

Démonstration d’un Mac mini avec PoE et redondance d’alimentation. Le projet a obtenu une réponse sérieuse, 7 fois supérieure à ce que j’espérais.

Je pense qu’il est préférable de tout mettre sur le site, je travaille sur l’article, puis je ferai la vidéo.

J’ai promis plus de détails, et je les publierai… pic.twitter.com/JSxB71TvF2 – Ivan Kuleshov (@Merocle) 31 juillet 2023

Kuleshov n’a pas encore révélé quel modèle de Mac mini il a modifié pour la PoE, mais il s’agit probablement de l’une des versions récentes d’Apple Silicon en raison de leur consommation d’énergie relativement faible. Le Mac mini de 2018 – le dernier modèle Intel – peut consommer jusqu’à 122W en cas de charge, ce qui dépasse probablement les limites de la PoE. Cependant, les versions M2 et M2 Pro de cette année atteignent respectivement 50W et 100W, tandis que le modèle M1 de 2020 ne nécessite qu’environ 40W (voire moins, comme le suggère une analyse de tiers), ce qui se situe largement dans la capacité établie de la PoE.

Le moddeur a partagé quelques détails sur son processus tout en promettant de publier ultérieurement une vidéo d’explication détaillée. Il a désoudé le port Ethernet du Mac Mini et l’a modifié avec des bobines d’inductance qu’il a assemblées pour imiter un connecteur MagJack – un composant nécessaire pour la PoE. Cette étape a impliqué de cannibaliser un véritable MagJack.

Ensuite, Kuleshov a utilisé des composants disponibles dans le commerce pour gérer le signal vers le port PoE et convertir l’alimentation en 12V, notamment une diode pour prévenir les courants inverses. L’ensemble du projet a pris environ huit heures.

En plus de la modification de la PoE, Kuleshov a récemment révélé une autre astuce liée au Mac mini, en essayant d’installer quatre unités M1 sur une étagère alimentée par une seule alimentation de serveur. Cependant, le travail le plus ambitieux du moddeur est une lame de serveur basée sur Raspberry Pi conçue pour une utilisation domestique et dans les centres de données.



