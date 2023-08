Améliorer l’expérience utilisateur : Essais de la barre de navigation inférieure durable de Google Play Store

Le Google Play Store est sans aucun doute le plus grand marché de référencement d’applications au monde. Depuis son lancement en mars 2012, la plateforme a connu une croissance rapide avec de nouvelles applications chaque jour. En tant que plateforme de téléchargement d’applications la plus populaire au monde, Google travaille sans relâche pour s’assurer que la plateforme remplit au mieux sa fonction. La société a ajouté plusieurs fonctionnalités de sécurité et améliorations pour une meilleure expérience utilisateur. À ce propos, Google vient d’ajouter une autre fonctionnalité pour aider les utilisateurs à naviguer plus facilement dans le Play Store.

Google ajoute une barre inférieure au Play Store

Google teste un changement intéressant sur le Play Store sur Android. Ils ajoutent une barre en bas de l’écran qui reste visible la plupart du temps. Actuellement, la barre inférieure avec quatre onglets dans Google Play disparaît lorsque vous quittez les flux principaux tels que Jeux, Applications, Offres et Livres, ainsi que leurs onglets supérieurs. Cependant, ils expérimentent un nouveau changement où cette barre restera visible lorsque vous ouvrez une fiche d’application (pas une fiche de livre). Cette barre inférieure persistante n’apparaîtra que lorsque vous n’aurez aucun onglet actif sélectionné. En appuyant sur une section, vous y accédez instantanément et vous pouvez revenir à la fiche à l’aide d’un geste de retour.

La barre inférieure qui reste visible en permanence n’apparaît pas dans les résultats de recherche, la gestion des applications et des appareils, ni les téléchargements en attente. Le changement offre une expérience fluide lors de la navigation dans le flux principal des applications ou des jeux. Cependant, ouvrir une fiche à partir de la recherche ou de la liste des mises à jour n’est pas aussi fluide.

À quel point la barre inférieure est-elle utile dans le Google Play Store?

Ce changement semble viser à aider les utilisateurs à naviguer de manière plus efficace dans le Play Store. Nous avons remarqué ce changement côté serveur sur l’un de nos appareils il y a quelques semaines. Ce changement serait préférable si la barre inférieure persistante apparaît partout au lieu de seulement sur les pages d’application. Actuellement, la nature semi-persistante de la barre semble quelque peu défectueuse, presque comme un bug. L’année dernière, Gmail a mis en place une approche similaire (mais plus cohérente).

