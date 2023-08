Dévoile-moi ce mystère : Qu’est-ce que le point d’interrogation céleste que les astronomes ont découvert dans cette photo du Webb NIRCam ?

En contexte : Depuis son lancement il y a un peu plus d’un an et demi, le télescope spatial James Webb a offert aux astronomes, aux scientifiques et au grand public des vues inédites de l’univers lointain. En tant que plus grand et plus puissant télescope de la NASA, le JWTS peut balayer plus loin que tout ce que nous avons jamais vu, suscitant de nouvelles découvertes. Mais que fait donc L’Énigme du Sphinx de Batman là-bas ?

La semaine dernière, Webb a capturé une image brillante de Herbig-Haro 46/47 – une paire d’étoiles en formation ayant seulement quelques milliers d’années. C’est une photo époustouflante en elle-même. Cependant, cette semaine, un photobombeur cosmique vole la vedette.

Herbig-Haro réside dans la galaxie de la Voie lactée et se trouve à environ 1 470 années-lumière de la Terre. Dans le cadre de l’univers, c’est un voisin très proche. Cependant, en arrière-plan se trouvent des milliers d’objets. Certains les appellent des étoiles, mais beaucoup sont des galaxies lointaines comme la nôtre, réduites à un point.

Après une analyse approfondie de la photo haute résolution de NIRCam (Near Infrared Camera), les scientifiques ont fait une découverte surprenante et en quelque sorte déconcertante. Juste en-dessous et légèrement à droite de la nébuleuse de Herbig-Haro se trouve une petite tache orange. En l’examinant de plus près, on s’aperçoit qu’elle forme un point d’interrogation presque parfaitement orienté (?).

Les scientifiques n’ont pas encore confirmé ce que c’est précisément, mais ils ont quelques théories de travail solides. Les représentants de l’Institut des sciences du télescope spatial, chargé de la gestion des opérations scientifiques de Webb, spéculent que ce point d’interrogation cosmique pourrait être soit une galaxie lointaine, soit une paire de galaxies en interaction.

La seconde hypothèse semble probable. Des simulations ont montré que les forces gravitationnelles agissant sur des galaxies en collision peuvent disperser les étoiles, les planètes et les nébuleuses qui s’y trouvent de manière spectaculaire et imprévisible (ci-dessous). Si cette théorie est exacte, le point d’interrogation se déformera avec le temps à mesure que les deux galaxies poursuivront leur spirale mortelle l’une autour de l’autre. Cependant, cela pourrait prendre des décennies, voire des siècles, pour le remarquer dans l’échelle universelle.

Matt Caplan, professeur adjoint de physique à l’université d’État de l’Illinois, pense que le signe est probablement la fusion de deux galaxies. Il a déclaré à Space.com que l’objet courbé en haut est peut-être un signe que la plus grande galaxie est en train d’être « perturbée gravitationnellement ».

« Les deux caractéristiques distinctes pourraient facilement être des galaxies en fusion en arrière-plan, la partie supérieure du point d’interrogation faisant partie d’une galaxie plus grande en train d’être perturbée gravitationnellement », a déclaré Caplan. « Étant donnée la couleur de certaines des autres galaxies en arrière-plan, cela semble être une explication plausible. Malgré la nature chaotique des fusions, les objets à deux lobes avec des queues courbes qui s’en éloignent sont très typiques. »

L’autre possibilité est que nous observons une ou deux galaxies non-interactives distinctes mais proches. Si c’est le cas, le mystérieux point d’interrogation cosmique pourrait rester tel quel pendant des millions d’années, voire plus. La seule certitude des astronomes est qu’il ne s’agit pas d’une ou plusieurs étoiles, car il ne présente pas les éclats distincts de réfraction typiques des objets lumineux.

Vous pouvez explorer l’image en haute résolution et voir le logo du Sphinx sur le site web de James Webb, mais attention, l’image de 14559 x 8481 pixels peut ralentir ou même faire planter les ordinateurs moins puissants.

