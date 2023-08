Apple cesse de signer iOS 16.5.1, bloque la rétrogradation depuis iOS 16.6.

À la suite de la sortie d’iOS 16.6 la semaine dernière, Apple a désormais arrêté la signature d’iOS 16.5.1 et d’iPadOS 16.5.1. Cela indique que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne peuvent plus revenir à cette version du système d’exploitation s’ils utilisent déjà une version plus récente d’iOS.

iOS 16.5.1 n’est plus signé par Apple

iOS 16.5.1 a été publié le 21 juin avec une correction pour le bug de l’adaptateur de l’appareil photo Lightning vers USB, ainsi que deux correctifs de sécurité. L’une des vulnérabilités corrigées avec iOS 16.5.1 permettait l’exécution de code arbitraire avec des privilèges du noyau. La deuxième était une exploitation de WebKit qui permettait l’exécution de code arbitraire avec un contenu web malveillant.

Apple a également publié des correctifs de sécurité supplémentaires pour iOS 16.5.1 via plusieurs mises à jour de réponse de sécurité.

Quant à iOS 16.6, la mise à jour a été publiée le 24 juillet avec 16 corrections de sécurité. Les 16 failles corrigées couvrent différentes catégories, notamment le noyau, Find My, WebKit et Apple Neural Engine. Apple affirme que deux de ces vulnérabilités étaient probablement activement exploitées.

Fait intéressant, iOS 16.6 est probablement l’une des dernières mises à jour d’iOS 16 avant la sortie officielle d’iOS 17 cet automne. Cela indique que cela pourrait être la dernière mise à jour logicielle pour des appareils tels que l’iPhone 8 et l’iPhone X, qui ne prendront pas en charge iOS 17. Cependant, Apple devrait probablement fournir des correctifs de sécurité pour ces appareils pendant au moins encore un an.

La rétrogradation n’est plus possible

Revenir à d’anciennes versions d’iOS est une technique souvent utilisée par ceux qui débloquent leurs iPhone et iPad. En décembre dernier, l’équipe de pirates palera1n a publié le premier outil de déblocage basé sur l’exploit checkm8 compatible avec iOS 15 et iOS 16. L’outil fonctionne avec toutes les versions d’iOS 15.0 à iOS 16.5.1.

Restaurer un appareil Apple à une version antérieure d’iOS peut également parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des problèmes importants après une mise à jour vers la dernière version d’iOS.

Si votre iPhone ou iPad exécute la version bêta d’iOS 17, vous pouvez toujours rétrograder vers iOS 16.6. Cependant, il n’est plus possible de rétrograder vers iOS 16.5.1 ou des versions antérieures.

