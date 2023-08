Les diffusions verticales sont apparues sur YouTube comme sur TikTok

YouTube Shorts est une plateforme de vidéos de courte durée lancée en 2020 comme moyen pour YouTube de rivaliser avec TikTok. Depuis son lancement, Shorts a connu une croissance rapide et compte désormais plus de 1,5 milliard d’utilisateurs actifs mensuels.

YouTube Shorts : Le tueur de TikTok ?

En vue de rivaliser avec TikTok, YouTube ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités à Shorts. Ces fonctionnalités incluent la possibilité de créer des vidéos en direct, de remixer d’autres vidéos et d’utiliser l’audio d’autres vidéos. YouTube a également abaissé les critères d’éligibilité pour le programme YouTube Partner, qui permet aux créateurs de gagner de l’argent grâce à leurs vidéos Shorts.

Alors, YouTube Shorts est-il le tueur de TikTok ? Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude. Cependant, YouTube fait clairement des efforts concertés pour faire de Shorts un succès. La plateforme a le potentiel pour devenir un acteur majeur sur le marché des vidéos de courte durée, et il sera intéressant de voir comment elle évolue dans les mois à venir.

Les nouvelles fonctionnalités ajoutées à Shorts par YouTube :

Vidéos en direct : YouTube expérimente l’ajout d’aperçus de vidéos en direct dans le fil d’actualité des utilisateurs de Shorts. Cela ressemble à la façon dont les vidéos en direct de TikTok apparaissent, et cela pourrait aider les créateurs à trouver un nouvel public avec Shorts.

Nouveaux outils pour créer des vidéos Shorts : YouTube teste de nouveaux outils qui facilitent la création de vidéos de courte durée à partir de clips YouTube horizontaux. Ces outils incluent la possibilité de zoomer et de recadrer la vidéo originale.

Une nouvelle fonctionnalité de suggestions : Les créateurs de Shorts auront également une nouvelle fonctionnalité de suggestions qui extrait l'extrait audio et l'effet utilisés dans une vidéo qu'ils souhaitent recréer. Cela ressemble à des fonctionnalités disponibles sur TikTok et les Reels de Meta, et cela pourrait aider les créateurs à trouver de nouvelles idées pour leurs vidéos.

La possibilité d'enregistrer une vidéo côte à côte avec un autre clip :YouTube ajoute la possibilité d'enregistrer une vidéo côte à côte avec un autre clip, similaire à la fonctionnalité Duet de TikTok. Cette fonctionnalité, appelée Collab, inclura plusieurs mises en page, et les créateurs pourront l'utiliser sur Shorts et les vidéos YouTube normales.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, YouTube apporte également des modifications à la façon dont Shorts sont découverts et recommandés. Par exemple, les Shorts apparaîtront désormais sur la page d’accueil de YouTube et dans les résultats de recherche. YouTube teste également une nouvelle façon de recommander Shorts basée sur les vidéos que les utilisateurs ont déjà regardées.

Ces changements sont conçus pour faciliter la recherche et le visionnage de Shorts par les utilisateurs. YouTube espère que cela aidera à attirer plus d’utilisateurs sur la plateforme et à augmenter l’engagement avec Shorts.

Alors, quel est l’avenir de YouTube Shorts?

Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude. Cependant, il existe plusieurs facteurs qui pourraient aider Shorts à réussir. Tout d’abord, YouTube bénéficie d’une énorme base d’utilisateurs, ce qui pourrait donner à Shorts un avantage significatif par communiqué aux autres plateformes de vidéos de courte durée. Deuxièmement, YouTube bénéficie d’une solide réputation de marque, ce qui pourrait rendre la plateforme plus attrayante pour les créateurs et les utilisateurs. Troisièmement, YouTube ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités à Shorts, ce qui pourrait aider à maintenir la plateforme fraîche et engageante.

Bien sûr, il y a aussi des défis que Shorts devra relever. Par exemple, TikTok est toujours le joueur dominant sur le marché des vidéos de courte durée, et il sera difficile pour Shorts de rattraper son retard. De plus, Shorts devra trouver un moyen de se différencier de TikTok afin d’attirer les utilisateurs.

En fin de compte, l’avenir de YouTube Shorts est incertain. Cependant, il existe plusieurs facteurs qui pourraient aider la plateforme à réussir. Il sera intéressant de voir comment Shorts évolue dans les mois et les années à venir.

Voici quelques réflexions supplémentaires sur l’avenir de YouTube Shorts :

La concurrence entre Shorts et TikTok continuera probablement de s’intensifier. Les deux plateformes ajoutent constamment de nouvelles fonctionnalités et du contenu engageant, et il sera intéressant de voir qui sortira vainqueur.

Shorts pourrait finalement devenir un acteur majeur sur le marché des vidéos de courte durée. La plateforme bénéficie de plusieurs avantages, notamment sa large base d’utilisateurs et sa solide réputation de marque.

Cependant, Shorts devra trouver un moyen de se différencier de TikTok. S’il y parvient, il a le potentiel de connaître un grand succès.

Seul le temps dira ce que l’avenir réserve à Shorts. Cependant, il est clair que la plateforme est là pour rester, et il sera intéressant de voir comment elle évolue dans les mois et les années à venir.

