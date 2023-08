Le projet ReShade pourrait introduire la technologie du path tracing dans Skyrim et tous les autres jeux DirectX 9 et ultérieurs

Pourquoi cela est important : ReShade reste un choix populaire parmi les moddeurs pour améliorer les graphismes de divers jeux PC grâce au post-traitement et à d’autres améliorations visuelles. Récemment, cet outil a également intégré des capacités de ray-tracing. La prochaine avancée est l’introduction du path tracing, que les développeurs entendent rendre disponible pour la plupart des jeux modernes. Cet effet ressemble à RTX Remix de NVIDIA, mais pourrait toucher un public plus large.

Pascal Glitcher, un moddeur connu pour avoir introduit un module d’extension de ray-tracing pour ReShade, a récemment présenté un module qui ajoute du path tracing à Skyrim. Le plugin prend en charge DirectX 9, 10, 11, 12, Vulkan et OpenGL en 32 bits et 64 bits, ce qui indique qu’il pourrait permettre aux moddeurs et aux utilisateurs finaux de modifier les effets du path tracing pour la plupart des jeux des 20 dernières années.

Le path tracing, une déclinaison plus avancée et plus exigeante en termes de calcul du ray tracing, a été intégré avec succès en tant que module d’extension dans plusieurs jeux rétro, les améliorant avec un comportement lumineux et des ombres plus réalistes. À l’heure actuelle, Cyberpunk 2077 est le seul grand titre moderne à avoir adopté cette technologie, produisant des résultats impressionnants mais exigeant en termes de ressources.

NVIDIA se prépare à lancer une suite d’outils permettant aux moddeurs d’intégrer le path tracing dans des jeux spécifiques utilisant DirectX 8 et 9. L’entreprise a déjà démontré cette capacité avec Portal et The Elder Scrolls III: Morrowind. Les premiers efforts des moddeurs tiers ont donné des résultats prometteurs dans des jeux tels que Half-Life 2, le Max Payne original et Need for Speed Underground 2. Le futur module d’extension ReShade devrait étendre l’utilisation de cette technologie à une sélection plus large de titres plus récents.

Le plugin introduit un effet appelé « world space path tracing », qui utilise une approche de type voxel pour stocker efficacement la géométrie et les données d’éclairage de l’ensemble de la scène entourant le joueur. Cette technique garantit que le chemin n’est pas limité au champ de vision du joueur et évite les artefacts de l’espace écran généralement observés avec d’autres effets graphiques aux bords de l’écran lors des mouvements.

Dans le cas de Skyrim, le module peut mettre en place le path tracing pour l’ensemble de la ville de Whiterun en une seule fois, faisant dynamiquement passer les données à l’intérieur et à l’extérieur de la mémoire lorsque le joueur se déplace entre les cellules de la carte. Des captures d’écran indiquent que Glitcher travaille également sur la compatibilité avec Control et GTA V, et il souligne que le plugin fonctionnera avec presque n’importe quel jeu.

Il n’y a pas d’indication sur la date de mise à disposition publique du plugin, mais Glitcher a promis aux membres de sa communauté Discord de leur donner un aperçu précoce lorsqu’il sera presque terminé.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :