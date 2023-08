Les bénéfices d’Apple au troisième trimestre 2023 pourraient connaître la « plus grande baisse de revenus depuis 2016 », redoutent les analystes

Apple s’apprête à annoncer ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2023, et les analystes semblent moins optimistes quant à ce qui va se passer. Selon un nouveau communiqué de Reuters, les analystes prévoient qu’Apple enregistrera sa plus forte baisse de revenus pour un troisième trimestre depuis 2016 en raison d’une baisse des ventes d’iPhone.

Le communiqué, citant des données de Refinitiv, suggère que le chiffre d’affaires d’Apple pour le troisième trimestre 2023 baissera de 1,6% par communiqué au même trimestre de l’année dernière. Les revenus de l’iPhone, quant à eux, devraient diminuer de 2% au cours du trimestre, par communiqué à une augmentation de 3% l’année dernière et de 1,5% le trimestre dernier.

Le communiqué indique que la baisse des ventes d’iPhone est principalement due à une faible demande aux États-Unis et en Amérique du Sud, tandis que les ventes en Chine devraient « stagner » pour le trimestre.

Les analystes ont déclaré que la majeure partie de la faiblesse des ventes d’iPhone provenait des Amériques, où les revenus devraient chuter de 6%. Les ventes en Chine – troisième plus grand marché d’Apple – devraient stagner en raison d’une reprise économique inégale, bien que l’entreprise ait mieux réussi que ses concurrents Android dans le pays. Les ventes de Mac et d’iPad devraient chuter respectivement de 10,6% et 11,2%, selon les données de Refinitiv. Cependant, le secteur des services – où se trouvent l’App Store d’Apple et les services de streaming audio et vidéo – pourrait être une lueur d’espoir grâce à une augmentation du marché de la publicité, selon certains analystes. Il est prévu que ce secteur, qui représente environ un quart du chiffre d’affaires total d’Apple, enregistre une croissance de 5,7%, profitant également de l’augmentation des prix des abonnements iCloud, bien que le rythme soit globalement similaire à celui des trois trimestres précédents.

Au troisième trimestre 2016, Apple avait annoncé un bénéfice de 7,80 milliards de dollars et un chiffre d’affaires de 42,36 milliards de dollars, en baisse de 27% et de 14,6% respectivement par communiqué au même trimestre de 2015. La baisse des bénéfices pour le troisième trimestre 2023 est bien sûr beaucoup moins significative que ce qui s’est passé au troisième trimestre 2016.

Apple ne fournit pas de prévisions pour les trimestres à venir, mais le directeur financier Luca Maestri a donné un aperçu général de ce à quoi s’attendre pour le troisième trimestre 2023 lors d’une réunion avec les investisseurs en mai :

Nous prévoyons que le chiffre d’affaires du mois de juin sera similaire à celui du trimestre de mars de cette année, à condition que les perspectives macroéconomiques ne se détériorent pas par communiqué à ce que nous projetons pour le trimestre en cours. Les fluctuations des taux de change continueront d’être un obstacle et nous prévoyons un impact négatif d’environ 4 points de pourcentage par communiqué à l’année précédente. Pour les services, nous prévoyons une croissance similaire en termes de chiffre d’affaires par communiqué au trimestre de mars, tout en continuant à faire face à des défis macroéconomiques dans des domaines tels que la publicité numérique et les jeux mobiles. Nous prévoyons que la marge brute se situera entre 44% et 44,5%. Les dépenses d’exploitation devraient se situer entre 13,6 et 13,8 milliards de dollars.

L’éléphant dans la pièce, bien sûr, est qu’Apple se prépare à annoncer et à commercialiser la série iPhone 15 en septembre. Il est normal que les ventes d’iPhone ralentissent au troisième trimestre alors que les consommateurs attendent l’annonce de la nouvelle gamme d’iPhone. Néanmoins, ces analystes semblent penser que la baisse de cette année sera plus importante que d’habitude.

Apple annoncera ses résultats trimestriels cette semaine, le jeudi 3 août. Comme d’habitude, l’entreprise publiera son communiqué financier, puis tiendra une conférence téléphonique avec les investisseurs et les analystes pour fournir plus de détails. La conférence aura lieu à 14h00 TDP/17h00 EDT, avec la publication intégrale du communiqué financier d’Apple 30 minutes auparavant. La conférence comprendra une partie questions-réponses avec le PDG d’Apple, Tim Cook, et le directeur financier, Luca Maestri.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :