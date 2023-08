Comment créer et utiliser des stickers pour les messages iPhone avec iOS 17

L’application Messages bénéficie de plusieurs mises à jour intéressantes avec iOS 17. L’un des grands changements est la possibilité de créer et de placer des stickers, y compris des emoji, des stickers personnalisés et des Live Stickers n’importe où dans un message. Suivez les étapes ci-dessous pour savoir comment créer et utiliser des stickers dans les messages de l’iPhone avec iOS 17.

Avec iOS 17, l’application Messages de l’iPhone bénéficie d’une toute nouvelle expérience d’stickers.

Vous pouvez vous amuser et personnaliser vos stickers en créant facilement vos propres stickers statiques ou au format GIF. Et vous pouvez maintenant utiliser et placer n’importe quel emoji, Animoji, Memoji ou même des stickers d’applications tierces dans un message.

Autocollants dans les messages de l’iPhone : Comment les créer et les utiliser avec iOS 17

iOS 17 est actuellement en version beta. Pour en savoir plus sur l’installation du logiciel, consultez notre guide si vous souhaitez tester des fonctionnalités comme celle-ci et bien d’autres. Gardez à l’esprit que les fonctionnalités peuvent changer pendant la période beta.

Sur un iPhone fonctionnant sous iOS 17, ouvrez l’application Messages Appuyez sur l’icône + à gauche du champ de texte Choisissez maintenant Autocollants Appuyez sur l’icône d’sticker (à côté de l’icône d’horloge des récents) et choisissez le bouton « Nouvel sticker » pour en créer un ou appuyez sur l’icône emoji ou Memoji pour utiliser des stickers existants (lisez la suite pour savoir comment créer et personnaliser les stickers) Faites glisser un sticker dans un message et relâchez-le à l’endroit souhaité Si vous appuyez simplement sur un sticker dans le tiroir des stickers, vous pouvez l’envoyer dans le message comme un emoji ou un texte Alternativement, vous pouvez créer des stickers directement dans l’application Photos en maintenant le doigt appuyé sur un sujet dans une image, en le relâchant, puis en appuyant sur Ajouter un sticker

Voici à quoi ressemble la création et l’utilisation des nouveaux stickers dans les messages de l’iPhone avec iOS 17 et plus de détails :

Si vous n’avez pas encore créé d’stickers, vous pouvez appuyer sur la deuxième icône pour en créer ou appuyez sur l’icône emoji ou Memoji pour commencer immédiatement à utiliser ces stickers (cherchez l’icône + ou « Nouvel sticker »).

Vous pouvez maintenant faire glisser votre sticker et le placer à côté d’un message ou appuyer longuement sur l’sticker pour ajouter un effet ou réorganiser vos stickers.

Les stickers Memoji offrent de nombreuses options amusantes.

Et lorsque vous créez un nouvel sticker, recherchez l’onglet « Live » en haut pour créer rapidement des « Live Stickers » qui sont essentiellement des stickers GIF ????. Même avec les Live Stickers, vous pouvez ajouter un effet.

Créer des stickers dans l’application Photos

En plus de créer des stickers dans l’application Messages, vous pouvez également le faire à tout moment dans l’application Photos. Il suffit d’appuyer longuement sur un sujet dans une photo, puis de le relâcher et de chercher l’option « Ajouter un sticker ».

Des stickers avec des SMs ?

Il est possible d’ajouter des stickers dans des SMs, mais Apple n’a pas précisé si ils s’affichent pour les utilisateurs qui les reçoivent. Cependant, ils peuvent être vus du côté de l’expéditeur sous iOS 17.

Conclusion sur les stickers dans les messages de l’iPhone

En résumé, la nouvelle expérience des stickers dans les messages est une excellente amélioration qui offre beaucoup plus de liberté dans la communication et l’expression. Les réactions Tapback pour les messages restent également un moyen rapide de répondre.

Une chose à garder à l’esprit, en plus de toutes les autres applications iMessage, les stickers sont accessibles via la nouvelle icône +, il faut donc appuyer une fois de plus pour y accéder, contrairement à l’interface iOS 16 et antérieure qui affichait les applications iMessage juste au-dessus du clavier.

