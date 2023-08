L’ingéniosité des AirTag se poursuit : Bagages perdus, statues de taureaux, voitures volées, et… des plantes en pot ?

Nous avons vu le traqueur d’objets AirTag d’Apple être utilisé pour retrouver des bagages perdus, plus d’un million de dollars en espèces, des voitures volées et même une statue de taureau géante qui a été volée dans un restaurant de tacos. Si vous pensiez que l’histoire de la statue de taureau était inattendue, nous en avons une encore meilleure pour vous.

Un couple à Philadelphie a utilisé AirTags après que leurs plantes en pots aient été volées à plusieurs reprises de leur porche avant…

Comme l’a rapporté le média local Fox29, Jennifer et Kevin Bagby étaient de plus en plus frustrés que des personnes continuent de voler des plantes de leur porche avant, ils ont décidé de mettre des AirTags dans chacun des pots. Le couple a eu cette idée après avoir posé une question sur la façon de gérer la situation dans un groupe Facebook local.

Jennifer Bagby a reconnu que les AirTags « semblaient un peu exagérés pour des plantes », mais le couple a quand même décidé de poursuivre l’idée. « Je me suis dit : ‘Si vous pensez au coût du pot, à toutes les plantes, au temps, à l’amour et aux soins, et oui, au principe’, on s’est dit : ‘On le fait' », a-t-elle déclaré.

Effectivement, quelques jours après avoir mis les AirTags dans les pots, l’une des plantes a été volée du porche avant. L’application « Localiser » a révélé que l’AirTag était à environ un mile et demi de là. Le couple a suivi la localisation de l’AirTag et a fini par repérer un « homme qui poussait un chariot plein de plantes » dans la rue.

« Honnêtement, c’était une interaction tellement rapide, on s’est dit : ‘Merci, au revoir !’ et [la personne avec le chariot] a dit : ‘Je ne l’ai pas volée !’ et je lui ai répondu : ‘D’accord ?’ et nous avons simplement continué notre chemin joyeusement », a déclaré Jennifer à Fox29. « Je pense que c’est l’une de ces histoires dont nous nous souviendrons quand nous serons assis sur le porche à 90 ans, nous en rirons. »

Vous pouvez classer celle-ci dans la catégorie « histoires que je n’aurais jamais pensé écrire », mais nous y voilà. Je dois dire que l’ingéniosité que nous avons vue autour des AirTags est impressionnante. Le petit traqueur d’objets d’Apple à 29 dollars ne cesse de surprendre.

Si Apple souhaite un jour faire une campagne publicitaire entièrement dédiée aux AirTags, ils ont sûrement beaucoup de matériel parmi lequel choisir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :