Les cartes de circuit hydrosolubles promettent une réduction drastique des déchets électroniques

Pourquoi cela compte : Un fabricant d’électronique basé au Royaume-Uni a développé ce qu’il appelle le premier substrat de carte de circuit imprimé entièrement recyclable au monde. Son adoption généralisée pourrait révolutionner l’industrie des déchets électroniques, et au moins un acteur majeur s’est déjà engagé à y participer.

Infineon a récemment annoncé qu’il adopterait le Soluboard de Jiva Materials, une carte de circuit imprimé biodégradable composée de fibres végétales naturelles. Au lieu de déchiqueter et de brûler la carte de circuit imprimé une fois qu’elle a été jetée, les recycleurs peuvent la plonger dans de l’eau chaude (90°C / 194°F) pendant une demi-heure. Le bain chaud fait disparaître les fibres de la carte de circuit imprimé, laissant derrière elle des puces solides et d’autres composants qui peuvent être facilement récupérés et réutilisés ou renvoyés en aval pour un recyclage ultérieur.

Si un Soluboard passe entre les mailles du filet et se retrouve avec d’autres appareils électroniques, il brûlera de la même manière que les PCB classiques, a déclaré l’entreprise.

â»ï¸Â Nous adoptons Soluboard®, un substrat de carte de circuit imprimé #recyclable et #biodegradable basé sur des fibres naturelles. Il a été conçu par @JivaMaterials et sa structure #organic permet aux composants des appareils de se dissoudre lorsqu’ils sont plongés dans de l’eau chaude. Plus: https://t.co/3yLMC5cuGh pic.twitter.com/mnWjPbSok7 – Infineon (@Infineon) 28 juillet 2023

Le trempage à haute température pendant une demi-heure devrait dissiper les craintes liées aux déversements fréquents tels que les boissons gazeuses sur les smartphones ou même les plongeons rapides dans la baignoire. Jiva a également déclaré qu’il concevait le Soluboard pour qu’il soit résistant aux environnements à forte humidité.

Pourtant, il y a une émotion négative associée à l’idée de mélanger des liquides avec de l’électronique. D’autres ont exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation de cette technologie par des fabricants de hardware malveillants pour l’obsolescence programmée afin de forcer les consommateurs à passer à des appareils plus récents après une certaine période de temps.

L’année dernière, Microsoft a utilisé une carte de circuit imprimé Soluboard pour créer une souris d’ordinateur biodégradable. Dans le cadre du processus de test, la carte de circuit imprimé a été dissoute dans l’eau. La puce principale a été récupérée, cuite au four pour éliminer l’humidité et réutilisée sans perte de performances. Microsoft a conclu que la conception réduisait l’impact carbone environnemental de la souris de 60,2 % par communiqué à une souris traditionnelle.

Fait intéressant, Microsoft a déclaré que son circuit pouvait être dissous en seulement 5,5 minutes à 100 degrés Celsius ou en cinq heures dans de l’eau à 20 degrés Celsius. Cela diffère des 90 degrés Celsius mentionnés par Jonathan Swanston, co-fondateur de Jiva Materials, à The Register, mais peut-être que Microsoft utilisait une composition avec des caractéristiques différentes.



