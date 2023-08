Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3 : Configuration et Scores de Performance Dévoilés.

Il y a eu plusieurs retours sur le Snapdragon 8 Gen 3 au cours des derniers mois. Qualcomm a également officiellement dévoilé la date d’annonce de la prochaine génération de puce phare. Au cas où vous l’auriez manqué, le sommet Snapdragon de cette année est prévu pour le 24 octobre, ce qui dévoilera pleinement le 8 Gen 3.

Mais vous n’avez pas besoin d’attendre si longtemps juste pour voir ce que le Snapdragon 8 Gen 3 peut apporter. La puce a été repérée sur Geekbench, ce qui donne des informations complètes sur la configuration utilisée par Qualcomm pour le processeur. La liste Geekbench offre également des scores de performance, vous permettant de mieux comprendre comment il se comparera à ses prédécesseurs.

La configuration du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 révélée dans Geekbench

Des retours antérieurs ont laissé entendre que le 8 Gen 3 serait doté d’un CPU à trois clusters avec une disposition 1 + 5 + 2. Certains ont même laissé entendre que le SoC serait fourni avec cinq coeurs intermédiaires avec une configuration 1 + 3 + 2 + 2. Eh bien, la liste Geekbench a enfin révélé à quoi ressemble la configuration du CPU.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dispose en effet d’une configuration à quatre clusters. Cela indique qu’il possède une configuration 1 + 3 + 2 + 2. En d’autres termes, les retours antérieurs concernant la puce étaient valides. En ce qui concerne la fréquence de fréquence, les coeurs sont configurés de la manière suivante :

1 x coeur super 3,3 GHz

3 x gros coeurs A720 de 3,15 GHz

2 x gros coeurs A720 de 2,96 GHz

2 x petits coeurs A520 de 2,27 GHz

En ce qui concerne le GPU, la liste Geekbench a confirmé que le Snapdragon 8 Gen 3 sera équipé de l’Adreno 750. Cependant, il n’a donné aucune information spécifique concernant la fréquence de fréquence ou le score de performance du GPU. Vous devrez donc attendre d’autres retours pour comprendre à quel point les performances de jeu seront bonnes.

Et étant donné que Samsung a utilisé le Snapdragon pour Galaxy dans la gamme S23, ce test pourrait être celui du 8 Gen 3 pour Galaxy. Cela indique que les performances de la puce dans d’autres appareils pourraient ne pas être les mêmes que celles de ce test.

Comment se compare le score du test?

Le Snapdragon 8 Gen 3 a obtenu un score de 2 231 points dans le test à un seul coeur. Et dans le test multicœur, le SoC phare a obtenu un score de 6 661. Nous pouvons utiliser ces chiffres pour comparer le bond de performance de la nouvelle puce.

Pour comparer, le chipset phare actuel de MediaTek, le Dimensity 9200+, obtient un score de 2 117 dans le test à un seul coeur et 5 583 dans le score multicœur. D’un autre côté, le Samsung Galaxy S23 Plus avec Snapdragon 8 Gen 2 obtient 2 005 points en simple coeur et 5 274 en multicœur.

Auparavant, TSMC, la société de semi-conducteurs derrière le Snapdragon 8 Gen 3, avait promis au moins une augmentation des performances de 11%. La société a utilisé le processus de fabrication N4P avancé, qui est plus efficace que la technologie N5. Et selon les scores de performance, TSMC semble avoir tenu sa promesse !

Plus précisément, le Snapdragon 8 Gen 3 bénéficie d’une augmentation de performances de 10% en termes de score à un seul coeur et de 20% en multicœur. Ces gains de performances sont assez respectables pour une mise à niveau générationnelle. Cependant, la puce reste à la traîne par communiqué à l’Apple A16 Bionic, qui obtient un score de 1 887 en simple coeur et 5 455 en tests multicœur.

Mais, compte tenu de la qualité des scores de performance de la puce, elle devrait offrir une expérience smartphone beaucoup plus fluide et redéfinie.

Actualité mobile et vidéo du moment