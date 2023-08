Samsung Galaxy S23 FE Arrivera avec une caméra selfie de qualité phare

Il y a peu de temps, Samsung a confirmé que le Galaxy S23 FE arriverait bientôt. Pour ceux qui ne le savent pas, FE indique Fan Edition, ce qui s’adresse essentiellement aux fans inconditionnels de Samsung. Si vous avez suivi de près les précédentes sorties FE, Samsung fait généralement du bon travail en proposant des appareils offrant un excellent communiqué qualité-prix.

Ce sera la même chose pour le Samsung Galaxy S23 FE. En réalité, le prochain fleuron FE offrira une offre encore meilleure. Vous vous demandez comment ? Samsung prévoit d’emballer l’appareil avec une caméra frontale de qualité flagship. De plus, le téléphone à venir disposera d’une excellente configuration de caméra arrière.

Le Samsung Galaxy S23 FE pourrait être le parfait téléphone appareil photo abordable

Précédemment, certains des points forts clés du Samsung Galaxy S23 FE ont été dévoilés. L’une des mises à niveau les plus excitantes du téléphone est la caméra principale. Ce sera le même capteur de 50 MP que Samsung a utilisé dans les Galaxy S22 et Galaxy S22+.

Cette année, Samsung a amélioré le S23 Ultra avec un capteur de 200 MP. Cependant, les S23 et S23+ conservent toujours le même capteur de 50 MP que la gamme S22. Et honnêtement, le capteur de 50 MP fait un excellent travail pour prendre des photos prêtes pour les réseaux sociaux. Donc, vous ne serez pas déçu par les performances de la caméra arrière du Galaxy S23 FE.

Cependant, le Galaxy S23 FE conservera la même caméra téléobjectif de 8 MP que le S20 FE et le S21 FE. Anticipez donc des performances de zoom similaires sur le prochain téléphone FE.

Ce qui est plus important, c’est que le téléphone disposera d’une caméra selfie de 10 MP au lieu du capteur de 32 MP que l’on trouve dans le Galaxy S21 FE et le S20 FE. Actuellement, même si le nombre de mégapixels est plus faible pour ce capteur, il offre de meilleures options. Ainsi, les selfies pris avec le S23 FE devraient être nets. De plus, le capteur de 10 MP utilise la mise au point automatique Dual Pixel. Cette fonctionnalité vous offrira une mise au point super rapide et extrêmement précise dans presque toutes les conditions d’éclairage. En résumé, la configuration de la caméra du S23 FE s’annonce vraiment excellente !

