Comment réparer un téléviseur intelligent Vizio qui ne s’allume pas

Imaginez ceci. Vous avez une smart TV Vizio et un film ou une émission/événement télévisé que vous aimez qui est diffusé immédiatement. Pour ne pas manquer l’action, vous allumez immédiatement la télévision. Cependant, pour une raison étrange, votre smart TV Vizio refuse de s’allumer. Cela peut être agaçant, surtout lorsque vous êtes intéressé par un programme. Donc, si vous recherchez des moyens de diagnostiquer le fait que votre smart TV Vizio ne s’allume pas, vous êtes au bon endroit.

Avant de simplement supposer que votre smart TV Vizio est défectueuse et que vous envisagez de la remplacer par une nouvelle smart TV, il est préférable d’abord d’identifier et de diagnostiquer le problème, puis en fonction des résultats, vous obtiendrez votre réponse entre la TV qui fonctionne parfaitement bien ou s’il est temps d’en obtenir une nouvelle.

Commençons.

Effectuez une réinitialisation douce de l’alimentation

Une réinitialisation de l’alimentation est un excellent moyen de forcer votre TV à se réinitialiser sans perdre de données. Cela l’aide à vider sa RAM et potentiellement tout bug qui pourrait empêcher votre smart TV Vizio de s’allumer. Voici les étapes à suivre pour effectuer une réinitialisation de l’alimentation pour votre smart TV Vizio.

Débranchez le câble d’alimentation de votre smart TV Vizio. Avec le cordon débranché, appuyez et maintenez le bouton d’alimentation de votre smart TV Vizio. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 à 15 secondes. Laissez le bouton après que 15 secondes se soient écoulées, vous devez attendre 40 secondes de plus avant de repluguer le cordon d’alimentation dans la prise. Actuellement, allumez la TV. Votre smart TV Vizio devrait s’allumer, afficher le logo Vizio et fonctionner normalement.

Cependant, si cette solution ne vous a pas aidé, vous pouvez essayer la solution de dépannage suivante.

Effectuez un cycle de puissance à distance de la TV

Si la remise à zéro de l’alimentation de votre smart TV Vizio n’a pas fonctionné, il est possible que votre télécommande de TV soit le coupable. Voici les étapes nécessaires pour effectuer un cycle de puissance à distance de votre smart TV Vizio.

Prenez la télécommande Vizio et faites glisser le couvercle de la pile à l’arrière de la télécommande. Actuellement, vérifiez les piles et assurez-vous qu’elles ne sont pas endommagées. Si elles sont endommagées, remplacez-les simplement par de nouvelles piles. Si les piles sont bonnes, retirez-les simplement de votre télécommande. Localisez le bouton d’alimentation sur votre télécommande de TV Vizio et maintenez-le enfoncé. Le bouton doit être maintenu enfoncé pendant environ 30 secondes. Actuellement, réinsérez les piles et allumez votre smart TV Vizio. La TV devrait maintenant répondre à votre télécommande et s’allumer immédiatement.

Si la TV ne semble toujours pas s’allumer, vous devez continuer avec les autres solutions de dépannage.

Vérifiez s’il y a un câble ou un cordon endommagé

Le câble unique qui alimente votre smart TV Vizio peut avoir deux problèmes. Soit le câble peut avoir des coupures ou peut être endommagé, ce qui fait que la TV ne reçoit aucune alimentation. Regardez également la fiche. Essayez de repérer s’il y a des dégâts visibles. Les dégâts internes de la fiche peuvent également entraîner l’absence d’alimentation de la TV mais peuvent également provoquer des chocs électriques en raison d’une fiche endommagée.

Si l’un ou les deux éléments sont endommagés, envisagez de les faire réparer ou de les remplacer. Une fois que vous avez remplacé les prises et les câbles, vous pouvez simplement allumer la smart TV Vizio et voir si elle fonctionne.

Changez la source d’alimentation ou la prise

Le problème peut également provenir de la source d’alimentation, si la source d’alimentation ou la prise devient plus ancienne et ne fonctionne pas correctement, vous pouvez essayer de brancher votre TV sur une autre source d’alimentation. Ou pour simplifier les choses, vous pouvez simplement utiliser une rallonge et brancher votre TV dessus pendant que la rallonge est branchée sur une meilleure prise de courant. Les fluctuations de courant peuvent également empêcher la TV de s’allumer. Donc, ne vous laissez pas décourager par votre smart TV Vizio.

Vérifiez les appareils d’entrée connectés

Avec de nombreux appareils d’entrée supplémentaires disponibles pour votre TV, il est toujours préférable de jeter un coup d’œil à ces appareils connectés à votre TV via le port d’entrée HDMI. Les appareils tels que les clés de streaming, les lecteurs multimédias et même les consoles de jeux doivent être allumés avant de pouvoir être utilisés avec votre TV. Si ces appareils sont branchés mais pas allumés ou raccordés à une source d’alimentation, vous ne trouverez aucun type d’entrée à l’écran de votre TV. En plus de cela, vérifier que vous avez sélectionné la bonne source d’entrée sur votre TV est également important.

Mauvais câbles et ports HDMI

Les câbles HDMI sont importants si vous voulez avoir l’entrée d’un appareil sur votre TV, assurez-vous donc que votre câble HDMI est intact et n’a pas de coupures ou de plis excessifs. S’il y a des dommages visibles, essayez de remplacer le câble par un câble plus récent, puis allumez votre TV. La smart TV Vizio devrait s’allumer et fonctionner normalement.

De plus, jetez un coup d’œil aux ports HDMI qui sont présents sur le panneau arrière de votre smart TV Vizio. Si ces ports sont lâches ou présentent des dommages visibles, vous devrez faire vérifier ces ports. Pour cela, vous devrez faire vérifier votre smart TV Vizio par l’équipe du service client.

Dommages internes possibles, alimentation faible ou panneau d’affichage mort

Actuellement, si aucune des solutions de dépannage ci-dessus n’a permis à votre smart TV Vizio de s’allumer, cela ne peut signifier qu’une seule chose. La possibilité que l’un des composants internes mentionnés ci-dessus soit défectueux peut être la cause principale du fait que votre smart TV Vizio n’affiche rien. Dans ce cas, la seule solution consiste à faire vérifier votre smart TV Vizio par les techniciens agréés de la marque.

Si les coûts de réparation sont minimes, vous pouvez faire réparer la TV. Cependant, si les coûts de réparation de la TV sont absurdes, il est préférable d’acheter une nouvelle smart TV d’une autre marque.

Faire valoir votre garantie sur votre smart TV Vizio

Si votre smart TV Vizio est toujours sous garantie ou si vous avez une garantie prolongée ajoutée à votre smart TV Vizio, la meilleure solution est de simplement faire remplacer toute l’unité TV. Cela fonctionnera bien pour ceux qui pourraient avoir des modèles de TV Vizio plus récents. Cependant, si vous avez un modèle plus ancien de smart TV Vizio et qu’il ne s’allume tout simplement pas, votre meilleure option est d’acheter une nouvelle TV d’une autre marque.

Ce problème avec la smart TV Vizio qui n’affiche que son logo et s’éteint a été signalé par de nombreux utilisateurs. Donc, si vous recherchez une nouvelle TV ou envisagez de remplacer votre ancienne TV Vizio défectueuse, il est conseillé de vous tourner vers d’autres marques de TV qui n’ont pas ce type de problème.

Les raisons pour lesquelles votre TV Vizio ne s’allume pas

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles votre smart TV Vizio ne s’allume pas.

Des problèmes avec l’alimentation électrique ont pu endommager l’unité d’alimentation électrique de la TV.

Tout dommage à l’affichage peut causer la rupture des composants d’affichage internes et l’arrêt de leur fonctionnement.

La TV était en train de mettre à jour son logiciel et a perdu l’alimentation, ce qui a entraîné sa panne totale.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur tout ce que vous devez savoir sur la façon de résoudre le problème de votre smart TV Vizio qui ne s’allume pas. En plus des solutions de dépannage, il est également important de connaître les raisons qui pourraient causer ce type de problème à votre smart TV Vizio.

Nous espérons que ce guide vous a aidé à résoudre le problème ou vous a aidé à faire le choix judicieux d’aller choisir une smart TV d’une marque capable de rectifier les problèmes, d’avoir des solutions et surtout de s’assurer que de tels problèmes ne se produisent pas à grande échelle.

Si vous avez d’autres options de dépannage qui ont fonctionné pour vous, n’hésitez pas à les partager sur nos réseaux sociaux.

Articles connexes:

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :