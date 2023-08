Rumeur : Apple Watch Série 9 disponible dans une nouvelle option de couleur en addition au titane noir Ultra.

Un nouveau rumeur aujourd’hui offre des détails supplémentaires sur ce à quoi il faut s’attendre des mises à jour de la gamme Apple Watch de cette année. Pour l’Apple Watch Series 9, Apple prévoit apparemment une nouvelle option de couleur « rose », tandis que l’Apple Watch Ultra 2 sera prétendument disponible dans une nouvelle option de couleur en titane noir.

Les rumeurs proviennent de ShrimpApplePro sur Twitter, un compte qui a déjà divulgué des informations précises sur les appareils Apple non encore lancés.

Source confirme les informations précédentes provenant de Bloomberg et affirme que l’Apple Watch Series 9 (et probablement l’Apple Watch Ultra 2) sera alimentée par un nouveau processeur pour la première fois depuis l’Apple Watch Series 6. Bloomberg a déjà déclaré que ce processeur offrira une amélioration notable des performances.

En plus des options de couleurs midnight, starlight, silver et (PRODUCT)RED existantes, ShrimpApplePro indique également que l’Apple Watch Series 9 sera disponible dans une nouvelle option de couleur « rose ». Les options de couleur en acier inoxydable resteront les mêmes, y compris l’or, le graphite et l’argent.

L’Apple Watch Series 9 utilisera également des emballages plus petits cette année, vraisemblablement dans le cadre des efforts d’Apple pour continuer à être plus respectueux de l’environnement.

Le week-end dernier, Bloomberg a rapporté qu’Apple avait testé une couleur en titane noir pour l’Apple Watch Ultra l’année dernière, mais avait abandonné ces plans. Bloomberg a suggéré que la couleur en titane noir pourrait refaire surface cette année avec la deuxième génération de l’Apple Watch Ultra, ce que confirme maintenant ShrimpApplePro. « Je peux confirmer que cette année, nous aurons le titane noir ainsi que le titane standard actuel », ont-ils posté sur Twitter aujourd’hui.

Et enfin, ShrimpApplePro rapporte également qu’il y aura « au moins un nouvel iPad à venir », ce qui, selon eux, est probablement l’iPad mini 7. Depuis sa refonte en septembre 2021, l’iPad mini n’a reçu aucune mise à jour et les rumeurs sur une génération future ont été rares.



