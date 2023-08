YouTube expérimente des résumés vidéo générés par l’IA

En bref : Il semble qu’il n’y ait vraiment rien que les entreprises ne puissent pas intégrer à l’IA, y compris les vidéos YouTube. La dernière expérience de Google sur le deuxième site le plus populaire au monde implique l’utilisation de l’intelligence artificielle pour générer automatiquement des résumés vidéo. Ce n’est actuellement qu’un test, mais ne soyez pas surpris si cela devient une fonctionnalité complète à l’avenir.

Dans une mise à jour de la page d’assistance YouTube le 31 juillet, Google écrit qu’il a commencé le test des résumés IA afin que les utilisateurs puissent lire un résumé rapide d’une vidéo et décider s’ils souhaitent la regarder. Le texte apparaîtra initialement sur les pages de lecture et de recherche, bien qu’il n’y ait aucune indication de son apparence et de sa longueur.

Les créateurs de vidéos YouTube ont déjà la possibilité de rédiger des descriptions de vidéos pour essayer d’attirer des spectateurs, mais Google affirme que les résumés IA ne les remplaceront pas – cette nouvelle fonctionnalité est censée ajouter plus d’informations et confirmer l’exactitude de la description du créateur.

Vous ne verrez peut-être pas ces résumés, car Google dit qu’il ne les teste que sur un nombre limité de vidéos et de spectateurs anglophones.

Android Police, qui a repéré en premier cette mise à jour, écrit que vous pouvez vous inscrire pour participer à certaines expériences YouTube sur YouTube.com/new, bien que la participation à certaines d’entre elles nécessite un abonnement premium. Si vous voyez un résumé IA, vous pouvez envoyer votre opinion sur cette fonctionnalité à Google.

Google réalise régulièrement des expériences sur YouTube, et toutes ne se transforment pas en fonctionnalités complètes. Il y a eu un essai qui a limité le contenu en 4K aux abonnés Premium l’année dernière, heureusement terminé en octobre.

Il y a également eu une expérience sur YouTube en mai qui a montré une alerte aux utilisateurs de bloqueurs de publicités, leur suggérant de le désactiver ou de passer à une version sans publicité avec YouTube Premium. Cette mesure a été renforcée à la fin du mois de juin avec une sanction pour ceux qui ne se conformaient pas : se limiter à seulement trois vues de vidéos.

Google mise pleinement sur l’intelligence artificielle cette année. Il a dévoilé des outils d’IA pour Gmail, Google Docs, Meet, et bien plus encore en mars ; il a révélé sa percée dans l’IA visuelle en mai, le même mois où il a annoncé une fonctionnalité d’IA de Play Store qui résume les test des utilisateurs ; et en juin, le PDG de DeepMind a déclaré que le prochain système d’IA de l’entreprise, Gemini, surpassera ChatGPT. Il y a aussi Bard, mais même Google met en garde les utilisateurs pour confirmer que les réponses de son chatbot sont correctes.

Plus récemment, les ingénieurs de Google ont développé un nouveau modèle d’IA qui aide les robots à comprendre et à exécuter des actions sûres pour l’humain.

