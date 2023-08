Hasbro a bon espoir que Microsoft puisse retrouver les jeux Transformers perdus dans les archives d’Activision

En résumé : Tout le monde ne souhaite pas que Microsoft mène à bien son projet d’acquisition d’Activision Blizzard, mais le fabricant de jouets Hasbro est enthousiaste à cette idée. Avec l’acquisition d’Activision par Microsoft en cours, Hasbro voit une opportunité de proposer certains de ses jeux Transformers sur Xbox Game Pass. Mais d’abord, Activision devra retrouver les jeux.

Hasbro a travaillé étroitement avec Activision au fil des ans pour publier plusieurs jeux vidéo basés sur la célèbre série Transformers. Malheureusement, les deux parties ont laissé leur accord de licence expirer en 2017, ce qui a entraîné le retrait de plusieurs jeux Transformers des plates-formes de distribution numérique comme Steam.

Lors de la Comic-Con de San Diego en 2023, le site de fans Transformer World 2005 a évoqué la possibilité de rééditer d’anciens jeux de la franchise. Hasbro a déclaré qu’Activision ne sait pas où se trouvent les disques durs contenant les jeux.

« Quand une entreprise mange une entreprise qui mange une entreprise, des choses se perdent, et c’est très frustrant », a souligné l’équipe.

Honnêtement, Activision a probablement d’autres chats à fouetter en ce moment que de chercher d’anciens jeux Transformers sur un disque dur archivé qui n’existe peut-être même plus.

Hasbro espère que, grâce à la poursuite de l’accord, Microsoft et Xbox finiront par parcourir tous les archives d’Activision et tomberont sur les jeux en question. L’équipe a déclaré qu’ils seraient faciles à ajouter à Game Pass et qu’ils souhaiteraient que les jeux soient de nouveau disponibles pour que les personnes aient la chance de jouer.

La bonne nouvelle, c’est que même si Microsoft ne parvient pas à trouver les éléments, ils en possèdent déjà une grande partie. Hasbro a déclaré qu’ils ont tout ce qui concerne la série Fall of Cybertron, mais qu’ils ont dû rassembler manuellement le contenu de War of Cybertron à partir d’un ancien ordinateur et tout extraire de là.

« C’était une expérience enrichissante et un long week-end, car nous voulions simplement que ce soit fait correctement, c’est pourquoi nous avons procédé ainsi », a déclaré l’équipe de Hasbro.

Transformers est l’une des nombreuses grandes franchises de la liste des propriétés intellectuelles d’Activision que Microsoft pourrait utiliser. En 2022, le patron de Xbox, Phil Spencer, a mentionné plusieurs autres franchises intéressantes, notamment Guitar Hero et King’s Quest, entre autres. Spencer est également intéressé par quelque chose avec StarCraft.

