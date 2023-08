Apple retire des dizaines d’applications de style ChatGPT de l’App Store chinois avant les changements réglementaires

Apple aurait décidé de restreindre l’accès aux applications de style ChatGPT en Chine, dans un contexte de surveillance réglementaire. Selon un nouveau communiqué, Apple aurait supprimé « plus d’une centaine » d’applications offrant des services de type ChatGPT en Chine « en prévision des prochains changements réglementaires dans le pays ».

Selon le South China Morning Post, Apple aurait retiré quelques applications de cette catégorie. Dans les notifications envoyées aux développeurs concernés, Apple explique que les applications ont été retirées « parce qu’elles contiennent du contenu illégal en Chine ».

Une autre application populaire, ChatGAi Plus, qui propose des services de chatbot, de traduction AI et d’écriture, et qui occupait la 9e place du classement des applications payantes de l’App Store chinois, a également été retirée mardi après-midi, selon les données de Qimai.

La répression d’Apple à l’égard des applications AI génératives dans l’App Store chinois intervient deux semaines avant l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations dans le pays, le 15 août. L’objectif de cette réglementation est de « promouvoir un contenu sain » tout en « adhérant aux valeurs socialistes fondamentales » du pays.

Le mois dernier, la Chine a émis la réglementation la plus précoce et la plus détaillée au monde sur les modèles AI génératifs, élaborée conjointement par sept organismes de réglementation chinois, dont l’Administration du cyberespace de Chine (CAC) et le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT).

La réglementation, prévue pour entrer en vigueur le 15 août, concerne tous les services de contenu AI génératif, y compris les textes, les images, l’audio et la vidéo. Elle exige des entreprises qui souhaitent proposer leurs produits au grand public de promouvoir un contenu sain et « adhérer aux valeurs socialistes fondamentales », et de ne pas générer de fausses informations ni de contenu portant atteinte à la sécurité nationale.