iPad mini 7 annoncé prochainement: voici les nouvelles fonctionnalités que j’aimerais voir

L’iPad mini a bénéficié d’une importante mise à jour en septembre 2021 avec un tout nouveau design similaire à celui de l’iPad Pro. Depuis lors, les rumeurs concernant une version mise à jour se sont faites rares, mais une nouvelle rumeur indique aujourd’hui que l’iPad mini 7 est en préparation. Les détails sur ce qui pourrait être exactement nouveau restent inconnus, mais j’ai quelques réflexions à ce sujet.

L’iPad mini 6 repensé a été une refonte majeure, avec un nouveau design, une puce A15 Bionic et un port USB-C pour la recharge. L’appareil est devenu un favori des fans dans une certaine mesure depuis sa sortie, mais des questions se posent quant à l’avenir du produit.

Ming-Chi Actu a d’abord rapporté en décembre 2022 qu’Apple travaillait sur une nouvelle version de l’iPad mini qui pourrait être publiée fin 2023 ou début 2024. Ceci est maintenant corroboré par ShrimpApplePro sur Twitter, un compte qui a déjà divulgué des informations précises sur les appareils Apple non encore sortis.

Selon ShrimpApplePro, il y a « au moins un nouvel iPad à venir », et il s’agit probablement de l’iPad mini 7. Bloomberg a déjà rapporté qu’un iPad Air mis à jour avec un nouveau processeur était également en préparation.

Pour contextualiser, l’iPad mini 4 est sorti en septembre 2015, suivi de l’iPad mini 5 en mars 2019 et de l’iPad mini 6 en septembre 2021. Il n’y a clairement pas de calendrier préétabli ou de précédent pour la mise à jour de l’iPad mini, ce qui est logique étant donné qu’il s’agit d’un produit relativement spécialisé.

L’avis de Netcost-security.fr

Je suis un grand fan de l’iPad mini 6 et je suis impatient de voir ce qui pourrait arriver dans une version rafraîchie deux ans plus tard. Malheureusement, j’ai le pressentiment qu’Apple prévoit probablement uniquement une amélioration des spécifications avec un nouveau processeur. L’iPad mini actuel est alimenté par une puce A15 Bionic, il serait donc possible pour Apple de simplement mettre à jour cette puce vers l’A16 Bionic ou l’A17 Bionic et d’appeler cela une journée.

Dans un monde idéal, j’aimerais avoir un iPad mini 7 avec un écran amélioré et la prise en charge de ProMotion. Comme il est actuellement, l’écran est le plus grand inconvénient de l’iPad mini actuel. Avec un prix de départ de 499 $, il semble certainement que l’iPad mini mérite un meilleur écran que celui qu’il utilise actuellement.

Je pense aussi que ce serait très intéressant de voir un iPad mini avec la prise en charge de Stage Manager sur un écran externe. Imaginez la possibilité de « déplacer » l’iPad mini et de l’utiliser sur un grand écran, tout comme vous pouvez le faire avec d’autres modèles d’iPad.

Êtes-vous un utilisateur d'iPad mini ? Qu'aimeriez-vous voir dans un iPad mini 7 mis à jour ?



