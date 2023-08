Motorola dévoile le Moto G14 : une mise à niveau majeure dans la série Gx4

Plus tôt cette année, le Moto G13 est arrivé sur le marché avec un écran HD+ – pas la meilleure résolution, mais c’est ce que vous obtenez même avec les modèles plus chers G23 et G53. Pour profiter de la résolution FHD+, vous deviez opter pour le G73. Actuellement, nous avons le premier téléphone de la série Gx4, récemment dévoilé en Inde – le Motorola Moto G14.

Le G14 bénéficie d’une mise à niveau significative avec son écran FHD+ de 6,5 pouces (20:9), qui offre une excellente qualité visuelle, en utilisant un écran IPS LCD. Cependant, il fonctionne à 60 Hz, passant de 90 Hz du G13 – un compromis que nous sommes prêts à accepter.

Sous le capot, le G14 est équipé d’un Unisoc T616, une puce de 12 nm avec 2xCortex-A75 à 2,0 GHz et 6xA55 à 1,8 GHz, ainsi qu’un GPU Mali-G57 MP1. Il n’est pas très différent du Helio G85, partageant les mêmes cœurs de CPU et les mêmes vitesses de fréquence, bien que le GPU Mali-G52 MC2 soit différent.

Présentation du Motorola Moto G14 : Le dernier ajout à la série Gx4

La batterie de 5 000 mAh du téléphone offre une impressionnante autonomie de 94 heures en lecture musicale ou jusqu’à 16 heures de vidéo. La charge est plus rapide que celle du G13, jusqu’à 15 W avec le chargeur fourni de 20 W.

En termes de connectivité, le G14 est fourni avec un port USB-C et une socket casque 3,5 mm avec prise en charge de la radio FM. Vous pouvez également profiter de la musique grâce aux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos.

Côté stockage et mémoire, le G14 est proposé dans une seule configuration – 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le slot pour cartes triple permet d’utiliser deux cartes SIM et une carte microSD allant jusqu’à 1 To.

La configuration de l’appareil photo reste la même que celle du G13, avec un seul capteur à l’arrière doté d’un capteur Quad Pixel de 50 MP (pixels natifs de 0,64 µm, 1,28 µm après binning) et un capteur de profondeur. À l’avant, il y a une caméra selfie de 8 MP (1,12 µm), toutes deux capables d’enregistrer des vidéos en 1080p à 30 ips.

D’autres fonctionnalités remarquables sont la résistance à la poussière et à l’eau IP52 et le lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. De plus, le G14 est fabriqué en Inde et sera disponible dans les coloris Bleu Ciel et Gris Acier. Les versions Lilas Pâle et Beurre de Crème en simili-cuir seront bientôt disponibles.

Les précommandes pour le Motorola Moto G14 sont actuellement ouvertes sur Flipkart. Le téléphone sera officiellement disponible à partir du 8 août au prix de ₹10,000 (environ 120 $).

Actualité mobile et vidéo du moment