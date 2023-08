Images d’IA sur Instagram; Les plans de méta chatbot créent des craintes de vie privée et de désinformation

Meta semble prévoir de se lancer sérieusement dans l’intelligence artificielle – avec des images d’IA sur Instagram et des chatbots visant à recueillir davantage de données personnelles des utilisateurs…

Le développeur et ingénieur inverse Alessandro Paluzzi a trouvé du code dans l’application Instagram destiné à étiqueter les images d’IA.

Meta a refusé de commenter à Engadget, mais le PDG Mark Zuckerberg a laissé entendre quelques gros indices lors de l’appel sur les résultats de la semaine dernière.

Vous pouvez imaginer de nombreuses façons dont l’IA pourrait aider les personnes à se connecter et à s’exprimer dans nos applications : des outils créatifs qui rendent plus facile et plus amusant de partager du contenu, des agents qui agissent en tant qu’assistants, entraîneurs, ou qui peuvent vous aider à interagir avec des entreprises et des créateurs, et bien plus encore.