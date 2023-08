Philips Hue prévoit de lancer les premières caméras pour maison intelligente, support HomeKit inconnu

Le PDG de Signify, Eric Rondolat, a annoncé que Philips Hue envisage d’entrer sur le marché des caméras domestiques intelligentes. Les détails sont encore rares, et l’une des plus grandes inconnues est de savoir si la caméra domestique intelligente Philips Hue prendra en charge l’intégration avec HomeKit.

S’exprimant lors d’un appel aux résultats des investisseurs la semaine dernière, Rondolat a expliqué que Philips Hue combinera son écosystème d’éclairage intelligent avec une caméra intelligente pour améliorer la sécurité domestique.

Comme le rapporte Hueblog.com :

« L’idée ici est également d’utiliser la sécurité pour l’éclairage et l’éclairage pour la sécurité, » Rondolat regarde vers la fusion future des caméras et de l’éclairage. Il donne également immédiatement un exemple pratique : un cambrioleur dans la maison déclenche l’alarme et toutes les lumières clignotent en rouge.

« Pourquoi cela est-il intéressant ? Parce que les alarmes sonores ne peuvent pas être entendues à distance car elles restent vraiment à l’intérieur de la maison. Mais la lumière peut être vue de loin. »