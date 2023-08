Apple, Pixar, Adobe et d’autres forment une alliance pour OpenUSD pour le contenu cinématographique en 3D

Alors qu’Apple se lance dans la réalité virtuelle avec Vision Pro, l’entreprise a annoncé la création d’une nouvelle initiative visant à créer du contenu 3D cinématographique pour ce monde. L’entreprise s’est associée à Pixar, Adobe, Autodesk et NVIDIA pour former l’Alliance for OpenUSD.

Le nom peu attrayant fait référence à Open Universal Scene Description développé par Pixar Animation Studios, les résultats étant susceptibles d’être bien plus excitants que le jargon…

L’idée, selon Apple, est de permettre la création plus facile de contenu 3D en utilisant différents outils.

Vous pouvez lire l’annonce complète ci-dessous.

Pixar, Adobe, Apple, Autodesk et NVIDIA, en collaboration avec la Joint Development Foundation (JDF), une filiale de la Linux Foundation, ont annoncé aujourd’hui la création de l’Alliance for OpenUSD (AOUSD) afin de promouvoir la normalisation, le développement, l’évolution et la croissance de la technologie Universal Scene Description de Pixar.

L’alliance vise à standardiser l’écosystème 3D en améliorant les capacités de l’Universal Scene Description (OpenUSD). En favorisant une plus grande interopérabilité des outils et des données 3D, l’alliance permettra aux développeurs et aux créateurs de contenu de décrire, de composer et de simuler des projets 3D à grande échelle et de construire une gamme de produits et de services de plus en plus large compatible avec la 3D.

Créé par Pixar Animation Studios, OpenUSD est une technologie de description de scènes 3D haute performance qui offre une interopérabilité solide entre les outils, les données et les flux de travail. Déjà connue pour sa capacité à capturer de manière collaborative l’expression artistique et à rationaliser la production de contenu cinématographique, la puissance et la flexibilité d’OpenUSD en font une plateforme de contenu idéale pour répondre aux besoins de nouvelles industries et applications.

L’alliance développera des spécifications détaillées décrivant les fonctionnalités d’OpenUSD. Cela permettra une plus grande compatibilité et une adoption, une intégration et une mise en œuvre plus larges, et permettra l’inclusion par d’autres organismes de normalisation dans leurs spécifications. L’JDF de la Linux Foundation a été choisi pour héberger le projet, car il permettra un développement ouvert, efficace et efficace des spécifications d’OpenUSD, tout en offrant un chemin vers la reconnaissance par l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

AOUSD sera également le principal forum de définition collaborative des améliorations de la technologie par l’ensemble de l’industrie. L’alliance invite un large éventail d’entreprises et d’organisations à se joindre et à participer à la définition de l’avenir d’OpenUSD.

« Universal Scene Description a été inventé chez Pixar et est la base technologique de notre pipeline d’animation de pointe », a déclaré Steve Mai, directeur de la technologie chez Pixar et président de l’AOUSD. « OpenUSD est basé sur des années de recherche et d’application dans la réalisation de films chez Pixar. Nous avons ouvert le projet en 2016, et l’influence d’OpenUSD dépasse désormais le cinéma, les effets visuels et l’animation pour toucher d’autres industries qui ont de plus en plus besoin de données 3D pour l’échange de médias. Avec l’annonce de l’AOUSD, nous signalons la prochaine étape passionnante : l’évolution continue d’OpenUSD en tant que technologie et sa position en tant que norme internationale. »

« Chez Adobe, nous croyons en la fourniture d’un ensemble de solutions flexibles et puissantes fonctionnant sur une variété d’appareils », a déclaré Guido Quaroni, directeur principal de l’ingénierie, 3D & I chez Adobe. « L’utilisation d’une représentation commune des données 3D pendant le processus de création multiplie la valeur apportée par chaque logiciel et appareil. OpenUSD a été créé pour être l’un de ces ‘multiplicateurs’ et nous sommes ravis de voir un groupe diversifié d’entreprises se réunir pour soutenir cette technologie innovante et ouverte. »

« OpenUSD contribuera à accélérer la prochaine génération d’expériences de réalité augmentée, de la création artistique à la diffusion de contenu, et produira une gamme de plus en plus large d’applications de calcul spatial », a déclaré Mike Rockwell, vice-président d’Apple du groupe Vision Products. « Apple a été un contributeur actif au développement d’$, et c’est une technologie essentielle pour la plateforme visionOS révolutionnaire, ainsi que pour le nouvel outil de développement Reality Composer Pro. Nous sommes impatients de favoriser sa croissance en tant que norme largement adoptée. »

« Que vous construisiez des mondes CG, des jumeaux numériques ou que vous envisagiez le web 3D, les créateurs de contenu ont besoin d’un moyen cohérent de collaborer et de partager des données entre les outils, les services et les plates-formes », a déclaré Gordon Bradley, Fellow, Media & Entertainment chez Autodesk. « Autodesk est ravi de soutenir l’Alliance for OpenUSD alors qu’elle favorise l’interopérabilité 3D pour les effets visuels, l’animation et au-delà, et qu’elle soutient notre vision d’aider nos clients à concevoir et à créer un monde meilleur. »

« OpenUSD offre aux développeurs, artistes et concepteurs 3D la base complète pour relever de vastes charges de travail de création de contenu industriel à grande échelle et de simulation avec une interopérabilité multi-applications étendue », a déclaré Guy Martin, directeur des logiciels libres et des normes chez NVIDIA. « Cette alliance est une opportunité unique d’accélérer la collaboration OpenUSD à l’échelle mondiale en élaborant des normes formelles dans tous les secteurs et initiatives pour concrétiser des mondes 3D et une digitalisation industrielle. »

Les membres du comité directeur de l’AOUSD interviendront à la fois lors des Open Source Days de l’Academy Software Foundation le 6 août et lors de la conférence SIGGRAPH lors de la série Autodesk Vision le 8 août à 13h PT dans la salle 404A.

Pour en savoir plus sur l’AOUSD et comment participer, rendez-vous sur le site www.aousd.org. Pour vous inscrire au panel de l’Academy Software Foundation sur $ le 6 août 2023, visitez le site internet.

