Linus Torvalds suggère de désactiver le fTPM « stupide » d’AMD pour résoudre un problème persistant de saccades.

Que vient-il de se passer? Le créateur et principal développeur du Core Linux, Linus Torvalds, a exprimé sa frustration à l’égard du module de plateforme de confiance Firmware Trusted Platform Module (fTPM) d’AMD. Dans une liste de diffusion récente pour le Core open-source, Torvalds a décrit le fTPM comme étant « déplorable » et a suggéré que la meilleure chose à faire serait de le désactiver pour la génération de nombres aléatoires hardware. Il a également exhorté les autres développeurs Linux à utiliser l’instruction RDRAND du processeur pour les mêmes tâches, car cela ne pose pas les mêmes problèmes que le fTPM.

D’une manière caractéristiquement directe, Torvalds a dit à ses collègues de « désactiver cette chose idiote de fTPM HWRND » car les correctifs qui ont été mis en place ont été en grande partie inefficaces. Quant au passage à RDRAND, Torvalds a observé que cela peut être relativement plus lent que le fTPM, mais a déclaré qu’il le préférerait quand même car cela n’entraîne au moins pas de saccades.

L’explosion de Torvalds survient des mois après que des communiqués ont révélé que le générateur de nombres aléatoires du fTPM présente un bug gênant qui affecte à la fois les utilisateurs de Windows et de Linux. Alors que les problèmes avec les systèmes Windows ont été signalés dès l’année dernière, les problèmes avec Linux sont apparus en février. Le correctif du Core qui a suivi n’a apparemment pas entièrement résolu le bug du firmware défectueux, ce qui fait que les problèmes persistent pour certains utilisateurs.

Le principal problème est un problème de saccades qui semble affecter les PC alimentés par une gamme de processeurs Ryzen. On pensait qu’il avait été résolu plus tôt cette année avec l’introduction d’une solution de contournement intégrée dans Linux 6.3-rc2, et le correctif a également été rétroporté sur des Core antérieurs. Cependant, certains des problèmes persistent, les utilisateurs signalant toujours des problèmes de saccades sur les systèmes Ryzen récents.

Cependant, le déclencheur le plus récent pour Torvalds semble avoir été un nouveau communiqué de bug qui suggère que le problème affecte les processeurs Rembrandt d’AMD, même lors de l’exécution du dernier firmware. Depuis lors, certains utilisateurs ont également contacté Asus pour obtenir une mise à jour du BIOS afin de désactiver le fTPM, simplement pour se débarrasser des saccades ennuyeuses. Beaucoup se demandent également s’il était judicieux d’activer cette fonctionnalité de manière globale pour tout le monde sans un paramètre de Core permettant de la désactiver en cas de problèmes comme celui-ci.

Il n’est pas clair immédiatement ce qu’AMD fait pour résoudre le problème, mais nous espérons que l’implication directe de Torvalds servira de catalyseur pour que l’entreprise prenne ce bug au sérieux et le résolve dès que possible.

