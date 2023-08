La production en masse des écrans de l’iPhone 15 débute aujourd’hui; problème avec l’objectif de périscope

Un nouveau communiqué sur la chaîne d’approvisionnement indique que la production de masse des écrans de l’iPhone 15 a commencé aujourd’hui, après que Samsung Display ait reçu l’approbation d’Apple.

Le même communiqué indique également que la production de la lentille périscope pour l’iPhone 15 Pro Max rencontre plus de difficultés que prévu, avec des taux de rendement inférieurs aux attentes…

Du prototypage à la production de masse

Si Apple est une entreprise notoirement secrète en ce qui concerne le processus de développement de produits, ce qui se passe après la phase de prototypage suit les normes de l’industrie. Plus précisément, il y a quatre étapes entre un prototype de conception validé et le produit final :

EVT (Essai de validation d’ingénierie)

DVT (Essai de validation de conception)

PVT (Essai de validation de produit)

Production de masse

L’EVT consiste à s’assurer que ce que l’équipe de conception a imagé est réalisable et fonctionne comme prévu. Environ 50 prototypes sont créés, et il est prévu que cela révèle des problèmes avec le processus de production nécessitant des modifications de conception. Une fois ces modifications apportées, le projet est renvoyé à l’équipe d’ingénierie pour une autre phase EVT, avec environ 50 appareils supplémentaires. Autant de phases EVT que nécessaire sont effectuées jusqu’à ce que l’équipe soit satisfaite qu’il est réalisable de le fabriquer, d’où EVT 1, EVT 2, et ainsi de suite.

Le DVT est le processus de vérification de la faisabilité de la fabrication en grande quantité de la conception. Il peut y avoir des conceptions qui peuvent être fabriquées en petites quantités, mais qui posent des problèmes lorsqu’on tente de les passer à un processus en ligne. Encore une fois, il peut y avoir plusieurs phases de DVT avant d’arriver à une conception finale, qui est ensuite soumise à une approbation réglementaire.

Le PVT est effectivement la première étape de la production de masse, avec environ 10 % des volumes de produits initiaux fabriqués – mais avec une pause prévue pour permettre de corriger d’autres problèmes éventuels identifiés. C’est généralement à ce moment-là que les problèmes de rendement se manifestent : le pourcentage de produits qui passent les contrôles qualité.

La production de masse est la dernière étape, au cours de laquelle les fournisseurs sont en pleine capacité de fonctionnement.

Production de masse des écrans de l’iPhone 15

Le communiqué d’Elec indique qu’Apple a maintenant validé la dernière phase PVT pour les quatre écrans de l’iPhone 15, donnant ainsi à Samsung le feu vert pour passer à la production de masse complète aujourd’hui.

Il note que sur les trois fournisseurs prévus pour les écrans de l’iPhone 15, Samsung est jusqu’à présent le seul à avoir commencé la production de masse. LG a reçu une approbation conditionnelle – ce qui indique qu’il doit apporter une ou plusieurs améliorations avant de commencer la production de masse – mais on s’attend à ce qu’il remplisse bientôt ces conditions.

Le fournisseur chinois d’écrans BOE est toujours à la traîne. Nous avons rapporté en mars qu’il avait des difficultés avec les découpes pour l’îlot dynamique, et Apple avait suspendu les commandes pour le moment.

Plus tôt dans le mois, nous avons appris que BOE avait rencontré des problèmes avec la découpe lors des premières séries de production – notamment des fuites de lumière autour de la fente. Des rendements bas et incohérents indiquaient que l’entreprise semblait peu susceptible de pouvoir passer à la production de masse. Le site coréen The Elec a maintenant rapporté qu’Apple avait suspendu les commandes d’écrans pour l’iPhone 15 de BOE pour le moment, et que Samsung prenait le relais.

Le dernier communiqué indique que BOE ne produira aucun des écrans pour le lancement initial de la gamme de l’iPhone 15, et ne recevra probablement pas de commandes avant l’année prochaine. On dit également que l’entreprise a du mal à fabriquer les écrans sans enfreindre les brevets de Samsung et cherche à faire déclarer plusieurs d’entre eux invalides.

Problème avec la lentille périscope

Le même article indique que des problèmes de fabrication ont été rencontrés avec le module de lentille périscope pour l’iPhone 15 Pro Max, qui utilise un capteur Sony dans un module LG Innotek. Les taux de rendement sont inférieurs aux attentes.

Le rendement de production du zoom plié pour les modèles Pro Max et de l’actionneur pour le zoom plié, que le capteur d’image de Sony, LG Innotek, fournira pour la première fois cette année, est inférieur aux attentes.

La lentille périscope utilise un prisme pour plier la lumière à 90 degrés, de sorte que la plupart des éléments de la lentille sont verticaux à l’intérieur du boîtier de l’iPhone. Cela permet d’avoir une lentille téléobjectif plus longue sans qu’elle doive dépasser davantage du boîtier. On s’attend à ce que la lentille périscope offre un zoom optique d’environ 5x à 10x, comparé à une plage maximale de 3x pour l’iPhone 14 Pro Max.

