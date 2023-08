Comment réparer le problème de boucle MIUI Recovery 5.0

Le problème de boucle MIUI Recovery 5.0 est un problème courant rencontré par certains utilisateurs de Xiaomi, qui se produit généralement lors de mises à jour ou d’installations de MIUI. Cet article propose plusieurs méthodes pour résoudre ce problème, pour sortir du menu principal de Xiaomi, en offrant des instructions étape par étape pour chaque approche. Il est important de noter que si aucune des méthodes ne fonctionne, il peut y avoir un problème lié au matériel de votre appareil, auquel cas il est recommandé de demander l’aide d’un professionnel.

Vous pouvez utiliser les applications Xiaomi ADB ou Mi Flash Pro pour utiliser la méthode de sideloading. Alors que Mi Flash Pro a une interface utilisateur, Xiaomi ADB vous permet d’effectuer le sideloading en utilisant la ligne de commande. Nous avons déjà écrit un guide sur l’utilisation de Xiaomi ADB en ligne de commande. Ici, vous trouverez les étapes pour effectuer le sideloading de la ROM stock en utilisant Mi Flash Pro.

Dans le mode de récupération MIUI, sélectionnez l’option « Wipe data ». Confirmez l’action en sélectionnant « Wipe All Data ». Une fois la réinitialisation d’usine terminée, choisissez l’option « Reboot ».

