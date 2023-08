Vous pouvez désormais réparer votre manette Xbox en utilisant des versions officielles de Microsoft

Droit de réparation Microsoft facilite la réparation de ses contrôleurs Xbox Wireless standard et Xbox Elite Series 2 en vendant des versions de rechange officielles sur sa boutique en ligne. Le fabricant de Windows propose également des guides téléchargeables et des vidéos d’instruction sur YouTube.

Commercialisé au prix de 179,99 $, le controller sans fil Elite Series 2 de Microsoft n’est pas quelque chose que vous voudriez remplacer une fois la garantie expirée. Actuellement, au lieu d’utiliser des tiers pour les versions et les instructions de réparation, Microsoft fournit les deux. Les six articles comprennent des ensembles de boutons (21,99 $), des boîtiers supérieurs de remplacement (25,99 $) ainsi qu’un PCBA et un ensemble moteur de vibration de remplacement (59,99 $).

Les versions du contrôleur Xbox standard (59,99 $) sont légèrement moins chères, allant de 19,99 $ pour le boîtier supérieur à 34,99 $ pour le PCBA et le moteur de vibration.

Microsoft propose également des guides d’auto-réparation étape par étape pouvant être téléchargés, ainsi que des vidéos d’instruction officielles sur YouTube.

Microsoft précise que les réparations ne doivent être effectuées que si le contrôleur cassé est hors garantie. Il ajoute que les réparations nécessitent des compétences techniques modérées et conviennent aux passionnés, aux professionnels ou à ceux ayant déjà une expérience dans le démontage électronique. De plus, ceux qui effectuent les réparations auront besoin des outils suivants, que Microsoft ne vend pas : un outil de levier en plastique, des embouts de tournevis Torx TR8 et T5, et des pinces en plastique.

Il s’agit de la dernière initiative de Microsoft visant à faciliter la réparation de ses appareils pour les consommateurs, suite à son engagement pour soutenir le droit de réparation en 2021. Cet engagement est survenu après que le groupe à but non lucratif de défense des actionnaires As You Sow a déposé une résolution des actionnaires critiquant les restrictions de réparabilité des appareils de la société, tandis que Microsoft s’est engagé à réduire son empreinte carbone.

En décembre 2021, Microsoft a conclu une collaboration permettant à iFixit de fabriquer des outils de réparation conçus par Microsoft pour la gamme Surface.

Le programme de réparation des contrôleurs est une extension d’un programme similaire lancé par Microsoft en juin et axé sur les versions de rechange pour les appareils Surface. Il vend tout, des patins en caoutchouc et supports aux modules Wi-Fi et écrans de remplacement.

Il est important de souligner qu’iFixit vend également des versions pour les contrôleurs Xbox, et ceux-ci sont assortis d’une garantie à vie, contrairement à la garantie d’un an offerte par Microsoft.

