Bentos est une nouvelle application qui vous permet de concevoir et de partager vos propres vitrines Apple Store.

Si vous avez déjà eu envie d’expérimenter avec les designs des Apple Store et de créer les vôtres, Bentos est une nouvelle application pour iPhone et iPad qui vous offre exactement cela. Créée par Michael Steeber, Bentos vous permet de « visualiser rapidement virtuellement n’importe quel espace d’exposition d’Apple Store Avenue ».

Steeber a expliqué la motivation derrière la création de Bentos dans sa newsletter Tabletops excellente du lundi :

Bentos est une nouvelle application pour iPhone et iPad qui vous aide à visualiser rapidement virtuellement n’importe quel espace d’exposition d’Apple Store Avenue. Vous pouvez concevoir, tester et partager facilement des affichages infinis en quelques minutes, le tout en 3D. Bentos est un outil de conception. C’est une toile blanche pour votre imagination. C’est pour le travail. C’est un jouet. C’est ce que vous voulez qu’il soit. J’ai construit Bentos parce que je voulais qu’il existe, et maintenant je veux le partager avec vous.

Pour commencer, Bentos propose deux tailles différentes d’espaces d’exposition pour les Apple Store. Le processus est entièrement personnalisable, vous permettant de choisir différents styles d’arrière-plan, d’ajouter vos propres images, et bien plus encore. L’application comprend également des modèles et une bibliothèque d’éléments intégrée pour vous aider à démarrer.

Ensuite, vous ajouterez « des fixations et des produits » à l’espace d’exposition :

Pour vous aider à démarrer, l’application est préchargée avec des modèles d’espaces d’exposition à personnaliser. J’ai également créé une bibliothèque en ligne où vous pouvez télécharger des arrière-plans d’exposition, des panneaux graphiques et des fixations et produits supplémentaires. Bentos peut recréer bon nombre des affichages que l’on trouve dans les Apple Stores aujourd’hui, mais vous pouvez également créer quelque chose de vraiment unique en ajustant la position, la rotation, le stock et le style des éléments de votre espace d’exposition. Si vous avez de l’expérience avec des logiciels de modélisation 3D comme Blender, vous pouvez importer des fixations et des produits personnalisés pour expérimenter avec des conceptions totalement nouvelles.

Une fois que vous avez créé votre propre affichage personnalisé pour votre espace d’exposition Apple Store Avenue, vous pouvez le prévisualiser en réalité augmentée et le partager avec le monde entier. Vous pouvez le partager sous forme de fichier AR, de captures d’écran fixes et même sous forme de visite vidéo. Vous pouvez également collaborer avec d’autres utilisateurs en partageant une copie entièrement modifiable de votre design.

Bentos est la dernière application de Steeber axée sur les Apple Store pour iPhone et iPad. Elle fait suite à sa précédente sortie de Facades, qu’il décrit comme un « guide de terrain pour vos stores de détail préférés ».

Bentos est disponible sur l’App Store en téléchargement totalement gratuit sans achats intégrés. Je vous encourage à vous inscrire à la newsletter Tabletops de Steeber comme moyen de soutenir ses projets. Tabletops est une newsletter hebdomadaire entièrement consacrée aux Apple Retail stores.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :