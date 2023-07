Dernière version de TIE Fighter : Total Conversion ajoute le ray tracing et autres effets visuels.

Dans son contexte : TIE Fighter: Total Conversion (TFTC) est une modification qui reconstruit complètement le simulateur de combat spatial classique de LucasArts en 1994, TIE Fighter, en utilisant le moteur X-Wing Alliance (XWA) de 1999. Il ne se contente pas de mettre à jour les graphismes, mais ajoute également de nouvelles fonctionnalités et un mode « Réimaginé » (à installer séparément) pour compléter le package.

Le dernier patch de TIE Fighter: Total Conversion (v1.3.3) ajoute plusieurs fonctionnalités intéressantes au jeu, notamment un nouvel écran de menu animé, plus de modèles de vaisseaux, de meilleurs effets spéciaux et le ray tracing. Bien qu’il soit basé sur le jeu X-Wing Alliance, qui date de 24 ans et qui peut être exécuté sur une « patate », les graphismes modernes nécessitent un peu plus de puissance.

« [Le ray tracing] améliore encore les [graphismes], mais au détriment des performances », a déclaré Angel, le concepteur principal de TFTC, dans son résumé de la version 1.3.3. « Assurez-vous donc que votre système est capable de le gérer. »

Mis à part cela, il ne devrait pas solliciter trop les configurations récentes. Les principales exigences de la modification sont Windows 10 ou ultérieur, une carte graphique NVIDIA ou AMD (Intel n’est pas pris en charge) et au moins 50 Go d’espace de stockage disponible. Les utilisateurs auront également besoin d’une copie de XWA, qu’ils peuvent obtenir pour environ 10 $ sur GoG et Steam.

Les graphismes de la modification sont ce que vous attendriez d’un remake complet sorti d’un studio à gros budget. C’est un exploit impressionnant étant donné que TFTC a été développé par un petit groupe de moddeurs amateurs à temps partiel. L’équipe a ajouté un nouveau Star Destroyer de classe Predator et un Croiseur Valient dans la dernière mise à jour. Ils ont également revu les explosions pour les rendre plus excitantes et dynamiques et ont entièrement remanié l’écran du menu.

L’écran de menu original de TIE Fighter se limitait à un arrière-plan statique avec des portes qui s’ouvraient au passage du curseur. Le nouveau patch v1.3.3 ne se limite pas sur l’écran du menu du jeu, avec des officiers, des drivers et des droïdes entièrement animés qui exécutent leurs tâches quotidiennes. Les joueurs peuvent également voir des chasseurs et des destroyers stellaires voler à travers les grandes fenêtres en haut de l’écran. La progression dans la campagne change également l’apparence du hall d’entrée, offrant aux joueurs une belle récompense visuelle lorsque des étapes importantes sont atteintes.

Regardez la vidéo de l’annonce de la sortie d’Angel (ci-dessus) pour plus de détails sur toutes les modifications. Pour des instructions sur l’installation de la modification TFTC, visitez le site web du projet.

