Pas de 5G, pas de problème : Huawei est la marque de smartphones à la croissance la plus rapide en Chine avec une croissance de 58% au T2 2023

Après une période de deux ans difficile, Huawei a enfin connu une croissance positive de ses ventes de smartphones. Les résultats du marché des smartphones du deuxième trimestre de 2023 indiquent que les ventes d’appareils de Huawei ont augmenté. En revanche, les ventes des autres concurrents ont diminué pendant la même période.

Les données de Counterpoint Research révèlent que Huawei s’est révélé être le principal contributeur à la croissance trimestrielle au deuxième trimestre 2023. L’entreprise a enregistré une impressionnante croissance trimestrielle de 58% par communiqué à l’année précédente. Le taux de croissance impressionnant de Huawei témoigne d’un rebond notable par communiqué aux défis précédents sur le marché des smartphones.

Au deuxième trimestre 2023, Huawei, Apple et realme ont été les seules sociétés de smartphones à enregistrer une croissance des ventes d’une année sur l’autre parmi tous les concurrents. En revanche, Xiaomi, Honor, Oppo et Vivo ont connu une baisse significative de leurs ventes pendant la même période. Cela indique une performance mitigée sur le marché des smartphones, certains entreprises connaissant une croissance tandis que d’autres rencontrent des défis et une baisse des ventes.

Au deuxième trimestre 2023, Vivo a obtenu la première position sur le marché des smartphones avec une part de marché de 17,7 %. Cette réussite a été alimentée par les ventes réussies de leurs smartphones de la série Y35, de la série Y8 et de la série S17.

OPPO (y compris OnePlus) et Apple étaient à égalité à la deuxième position, chaque entreprise capturant une part de marché de 17,2 % au cours du même trimestre. Cela montre un marché très compétitif où ces deux entreprises détiennent une part similaire du marché des smartphones.

L’image de marque de Huawei joue un rœle dans sa croissance récente

Les récentes statistiques de croissance positive pour Huawei sur le marché des smartphones sont attribuées aux événements de lancement réguliers de l’entreprise et au respect d’un calendrier normal. Huawei exploite son image de marque bien établie et ses nombreux canaux de vente hors ligne dans tout le pays pour augmenter les ventes de produits aux consommateurs. En capitalisant sur ces stratégies, Huawei a pu retrouver de l’élan et obtenir une croissance significative sur le marché.

« En s’appuyant sur son image de marque bien établie et son influence hors ligne, en particulier dans les grandes villes, Huawei a constaté une augmentation des ventes après avoir résolu ses problèmes de produits. » a écrit Counterpoint.

Malgré les nombreux défis auxquels il fait face, Huawei a réussi à réaliser une croissance substantielle des ventes de smartphones. Cependant, on attend toujours des améliorations supplémentaires dans les statistiques du marché du géant chinois de la technologie d’ici la fin de cette année. Alors que l’entreprise continue de naviguer dans le paysage concurrentiel et de s’adapter aux conditions changeantes du marché. Ses performances dans les mois à venir seront étroitement surveillées pour évaluer sa progression et son succès global.

Malgré la croissance de Huawei, les ventes globales de smartphones en Chine ont diminué

En revanche, les ventes globales de smartphones en Chine ont connu une baisse de 4% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre 2023. Les ventes ont montré une baisse continue en avril et en mai. Cependant, le festival de commerce électronique 618 en juin a eu un effet positif. Cela a contribué à atténuer la baisse globale des ventes de smartphones pour le trimestre. Malgré les défis auxquels est confronté le marché chinois des smartphones, l’impact du festival a offert un résultat positif pour l’industrie ce mois-là en particulier.

Actualité mobile et vidéo du moment