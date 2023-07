Dévoiler la tablette de dessin mobile Ugee Q6 : Portable et précise, libérez votre imagination à tout moment, n’importe où.

Ugee, un acteur éminent dans le domaine de l’art numérique, a présenté sa dernière offre, la tablette de dessin mobile Ugee Q6. Cet appareil révolutionnaire se distingue par sa portabilité, sa précision et sa compatibilité avec les applications de dessin populaires. Il est ainsi l’outil idéal pour les artistes en quête d’inspiration dans différents environnements.

Portable et pratique avec un câble intégré détachable

Avec des dimensions élégantes de 166×218 mm et un poids de seulement 249 g, la tablette Ugee Q6 est comparable en taille et en poids à un bloc-notes A5. Elle est équipée d’un câble intégré de type C détachable, que vous pouvez facilement détacher ou ranger. Fini les câbles ou les adaptateurs supplémentaires. Il vous suffit de prendre la tablette et de commencer à dessiner et à créer où que vous soyez, à tout moment.

Design vertical adapté au dessin mobile

La tablette Ugee Q6 est conçue selon une disposition verticale pour maximiser sa compatibilité avec les téléphones Android, les tablettes et autres appareils mobiles. Cela correspond parfaitement aux habitudes de dessin des utilisateurs sur ces appareils et offre une expérience personnalisée spécifique au dessin mobile. De plus, elle est compatible avec les applications de dessin populaires, vous permettant ainsi de travailler sans difficulté avec des applications comme ibis et concept.

Malgré son cadre léger, elle ne fait aucun compromis sur l’espace de travail – une surface de travail de 90×160 mm qui convient à presque tous les types d’appareils Android. Elle invite votre créativité à s’exprimer sans entrave. La tablette Ugee Q6 offre aux artistes utilisant des appareils Android un studio artistique mobile qui s’adapte facilement à leur sac et à leur mode de vie, offrant une toile spacieuse sans compromis. La tablette Ugee Q6 est bien plus qu’une simple tablette de dessin – elle révolutionne le dessin numérique en déplacement avec Android.

Stylo confortable sans batterie avec une grande précision

Le design du stylet imite un crayon à dessin pour offrir une socket réaliste. Il intègre une technologie de sensibilité à la pression de 8192 niveaux, une résolution de 5080 LPI et une fonction d’inclinaison de ±60°. Il détecte également la sensibilité aux côtés pour une expérience de dessin fluide et naturelle, sans délais ni latence (≥200RPS) et une hauteur de lecture de ≥10mm, capturant chacun de vos traits avec une vitesse et un niveau de détail impressionnants. Que ce soit un croquis éphémère ou un dessin détaillé, la tablette Ugee Q6 le restitue avec une précision remarquable. Grâce à la technologie électromagnétique sans batterie et à la puce passive intégrée, aucun câble ni recharge n’est nécessaire, vous permettant de dessiner librement et sans effort.

Liberté des touches de raccourci pour le dessin mobile

La tablette dispose de six touches de raccourci anti-bruit en paire pour faciliter la mémorisation de leurs fonctions. Ces touches sont intégrées de manière approfondie aux logiciels de dessin populaires tels que ibis et concept. Grâce à ces touches, vous pouvez facilement accéder à divers outils de dessin et simplifier votre flux de travail. C’est idéal pour les débutants et améliore significativement l’efficacité du dessin.

Une tablette compacte et élégante incontournable

La tablette Ugee Q6 Mobile Drawing Tablet arbore un design tendance et élégant, disponible en trois couleurs différentes (beige, vert menthe et gris anthracite). Elle peut être à la fois élégante et charmante, avec une esthétique exceptionnelle. Le Switch en forme de vaisseau spatial ajoute une touche de sophistication et rehausse le style global. Emmenez cette tablette Ugee Q6 élégante et attirante avec vous et attirez tous les regards où que vous alliez.

En maintenant l’engagement d’Ugee à fabriquer des outils artistiques de qualité supérieure et abordables, le Q6 offre une offre inégalée. Avec ses fonctionnalités solides et son design centré sur l’utilisateur, le Q6 améliore divers scénarios créatifs.

Imaginez esquisser un paysage urbain vibrant tout en étant assis dans un café animé, transformer un trajet ordinaire en une œuvre d’art extraordinaire pendant votre trajet ou capturer la beauté éthérée d’un coucher de soleil dans un parc, le tout directement sur votre appareil Android. Du professionnel artiste numérique qui a besoin d’un outil polyvalent pour ses dessins complexes aux amateurs cherchant un moyen facile d’exprimer leur créativité, le Q6 convient à tous.

Compte tenu des riches fonctionnalités, de la commodité et des nombreux scénarios d’application qu’il offre, le Q6 d’Ugee représente un investissement qui génère d’importants dividendes créatifs. Ce n’est pas seulement un achat, mais un investissement dans un monde de créativité sans entraves et de possibilités illimitées. Laissez libre cours à votre créativité et à vos règles, et laissez la tablette de dessin mobile Ugee Q6 donner vie à votre vision artistique.

