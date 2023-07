Apple finalement approuve le nouveau nom ‘X’ pour l’application Twitter sur iOS

Cette semaine, Google Play et l’App Store d’Apple ont tous deux publié des versions mises à jour de l’application Twitter pour les utilisateurs Android et iOS, respectivement. Cela indique que les utilisateurs des deux plateformes peuvent désormais profiter des dernières fonctionnalités et améliorations offertes par l’application mise à jour.

La version la plus récente de l’application Twitter arbore le logo ‘X’ et, dans certains cas, peut également afficher le nouveau nom de Twitter. Cette mise à jour introduit une identité visuelle et une image de marque fraîches pour l’application, reflétant les efforts continus de l’entreprise pour faire évoluer son image et son expérience utilisateur.

Comme l’ont observé les spécialistes de Netcost-security.fr, la page du Play Store de Google pour l’application Android affiche désormais le nom ‘X’ au lieu de Twitter. Ce changement dans la marque indique l’intention de l’entreprise d’adopter le nouveau nom et de s’éloigner de la marque traditionnelle de Twitter sur son application. Le logo ‘X’ représente l’identité visuelle mise à jour que Twitter adopte dans le cadre de ses efforts de rebranding.

Pour sa part, les choses semblaient un peu différentes sur l’App Store d’Apple. Bien que nous puissions voir le nouveau logo « X », le nom de l’application était toujours Twitter. Cela est dû à l’une des exigences d’Apple en matière de nomination des applications sur l’App Store. Sur l’App Store, Apple n’autorise pas la nomination d’une application avec une seule lettre.

Nick Sheriff, le fondateur de Next qui est également scientifique des données, a souligné cela. Dans un tweet, il a déclaré : « Sur iOS, la situation est distincte car Apple ne permet à aucune application d’avoir un seul caractère comme nom d’application. S’ils parviennent à obtenir l’approbation, cela marquera la première fois depuis la création de l’App Store iOS qu’une telle autorisation est accordée. »

Deux jours plus tard, Apple a finalement approuvé le nouveau nom de Twitter qui est ‘X’ sur l’App Store. Cela indique que X est la première application à avoir un nom d’une seule lettre sur l’App Store d’Apple.

Outre les quelques défis liés à ce nom sur l’App Store, X a également rencontré des défis similaires dans d’autres industries. Un exemple notable est lorsque le site web « X.com » a été bloqué dans des régions comme l’Indonésie. Cela s’est produit car il était confondu avec un site web de contenu pour adultes.

L’application et son site web sont désormais opérationnels en Indonésie et sur l’App Store d’Apple pour le moment.

