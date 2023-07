8BitDo entre sur le marché des claviers mécaniques avec un hommage au NES

Quelque chose à anticiper: La société d’accessoires 8BitDo a bâti sa réputation positivement presque exclusivement sur ses manettes tierces. Alors que la société lance son premier clavier, cela marque un changement vers des produits spécifiquement pour le marché des PC. Cependant, la nostalgie rétro-console caractéristique de 8BitDo reste toujours présente.

Les précommandes sont maintenant ouvertes pour le premier clavier mécanique de 8BitDo. L’appareil à 87 touches sera expédié le 20 septembre dans deux schémas de couleurs évoquant le Famicom et son homologue américain, le Nintendo Entertainment System. Le clavier au style rétro prend en charge Windows et Android 9 ou une version plus récente, avec une connectivité via USB, Bluetooth et un dongle 2,4 GHz inclus. Un détail agréable trouvé initialement sur les bâtons d’arcade de 8BitDo sont les deux potentiomètres pour contrôler le volume et basculer entre les protocoles sans fil.

En clin d’œil aux consoles de jeu emblématiques de Nintendo dans les années 80, le clavier comprend deux touches A et B supplémentaires entre les touches Ctrl et Alt du côté droit au cas où les utilisateurs souhaitent jouer à un jeu NES sans connecter une manette. Chaque clavier possède un ensemble de deux « super boutons » A et B massifs de 160,2 x 74,6 x 32,3 mm et 270 g que les utilisateurs peuvent mapper sur n’importe quelle entrée ou macro. Les clients peuvent commander des packs supplémentaires pour 20 $ chacun et en connecter jusqu’à quatre par clavier.

Les utilisateurs peuvent rapidement personnaliser les super boutons, les mappages de touches et les macros à l’aide du logiciel ultime facultatif inclus de 8BitDo. De plus, l’outil permet des paramètres différents pour chaque programme individuel.

Le clavier monté sur le dessus utilise des commutateurs Kalih Box et des touches en PBT par sublimation par colorant remplaçables à chaud et prend en charge le rollover n-key. Sa batterie lithium-ion rechargeable de 2000 mAh devrait fournir environ 200 heures d’utilisation avec un temps de recharge d’environ quatre heures. Le clavier pèse 1050g et mesure 376,6 x 169,6 x 46,8 mm.

Le clavier rétro 8BitDo n’est pas le premier produit de la société pour une entrée PC de style NES. Une souris sans fil N30 avec des boutons NES et un pavé de contrôle que la société a sorti en 2019 ferait un bon compagnon. Cependant, les clients doivent noter qu’elle prend en charge Windows et macOS mais pas Android.

Des claviers d’autres vendeurs ont déjà essayé de célébrer d’autres matériels Nintendo. Le console 64 de Megalodon à 200 $ imite la Nintendo Switch, y compris quelques entrées de manette sur les côtés du clavier. Le Hyper Clack de Hyperkin est un clavier mécanique de taille normale aux couleurs Super NES. Les utilisateurs nostalgiques qui ne se soucient pas des consoles Nintendo peuvent commander et personnaliser des répliques de claviers IBM rétro extrêmement précises à partir d’un projet de restauration.

