Le deuxième chèque jamais écrit par Apple, signé par Jobs et Woz, aux enchères

Après la vente aux enchères record d’un iPhone d’origine scellé de 4 Go pour près de 200 000 $, un nouveau lot d’objets rares d’Apple est disponible. La dernière vente aux enchères comprend le deuxième chèque jamais émis par Apple, signé à la fois par Steve Jobs et Steve Wozniak, un Apple-1 fonctionnel, un autre iPhone d’origine scellé, et plus encore.

Le dernier lot de souvenirs d’Apple est mis en vente par RR Auction et comprend plus de 50 articles rares.

En 1976, le deuxième chèque émis par Apple était destiné à un fournisseur de PCB alors qu’il travaillait sur la construction de l’Apple-1. Voici le contexte de ce chèque signé qui pourrait rapporter plus de 50 000 $.

Chèque historique de la banque Wells Fargo, de 7,5 x 3 pouces, rempli et signé par Steve Jobs, « Steven Jobs », et contresigné par Steve Wozniak, « Steve Wozniak », d’un montant de 116,97 $, le 19 mars 1976. Ce chèque temporaire, émis lors de l’ouverture du premier compte bancaire d’Apple, porte les mêmes numéros de routage et de compte que d’autres chèques de l’Apple Computer Company que nous avons proposés – ceux-ci, cependant, datent de juillet 1976 et portent l’adresse officielle d’Apple au « 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto » – l’emplacement d’un service de répondeur et de courrier qu’ils utilisaient tout en travaillant encore dans le célèbre garage de la famille Jobs. En très bon état.

Marqué « chèque n°2 », ce chèque ultra-précoce précède la fondation officielle d’Apple Computer, Inc. – treize jours plus tard, le 1er avril 1976, les co-fondateurs Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne signeraient l’accord de partenariat qui a officiellement créé Apple Computer. L’accord attribuait 45 % de l’entreprise à chacun des Steves, et 10 % à Wayne. Il exigeait également qu’une dépense de plus de 100 $ soit approuvée par deux des associés – peut-être la raison pour laquelle Jobs et Woz ont signé ce chèque.

Compte tenu de la date précoce, ce chèque de 116,97 $ à Ramlor, Inc. – un fabricant de circuits imprimés de la région de Palo Alto – représente probablement le règlement de cartes affiliées aux premiers ordinateurs Apple-1. Le produit a été initialement conçu comme un kit de circuits imprimés à souder par l’utilisateur final, une pratique courante pour les kits d’ordinateurs amateurs de l’époque. Cependant, l’envergure du projet s’est élargie lorsque les fondateurs ont approché Paul Terrell, propriétaire de The Byte Shop à Mountain View, en Californie, l’un des premiers stores d’ordinateurs personnels au monde.