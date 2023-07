Avec les écouteurs WT2 Edge de Timekettle, comprendre le jargon local n’a jamais été aussi facile

Heureusement, surmonter la barrière de la langue n’est plus un problème. Tout cela grâce aux écouteurs WT2 Edge de Timekettle, qui vous permettent de vous déplacer dans des pays étrangers et d’interagir avec les habitants même si vous ne parlez pas leur langue maternelle. Cela peut vous aider à mieux comprendre la culture, à vous faire de nouveaux amis et à vous sentir à l’aise pour explorer des endroits différents des vôtres. Le microphone de votre téléphone capte la parole et l’application traduit et envoie le résultat aux écouteurs. Configurez les langues dans l’application, assurez-vous que les dispositifs de traduction sont correctement et fermement insérés dans le canal auditif, et vous êtes prêt à partir. WT2 Edge assure des traductions bidirectionnelles en temps réel pour 40 langues et 93 accents en fournissant une paire de écouteurs partagés.

La technologie HybridComm intégrée permet l’interprétation simultanée

Il existe une grande variété de dispositifs de traduction, mais avant de vous précipiter pour obtenir le vôtre, vous devez faire une pause. Les dispositifs de traduction standard peuvent être précis pour les phrases et les mots simples, mais ils ont du mal avec des idées et des phrases plus complexes. En d’autres termes, ils ne sont pas conçus pour une traduction optimale en raison de leurs limites techniques en termes de protocoles de communication, de traitement vocal et d’expérience d’interaction. Il en va de même pour les applications de traduction et les traducteurs portables. Il peut être difficile de les utiliser, les dispositifs de traduction imposant une charge encombrante à la conversation. Pensez-y. Vous devez passer le dispositif d’une personne à l’autre.

Les écouteurs WT2 Edge de Timekettle facilitent la tenue de vos propres conversations, de sorte que chaque visite dans un nouveau pays ou une nouvelle ville devient encore plus agréable. Les écouteurs traducteurs WT2 Edge s’intègrent à la technologie HybridComm™ 2.0, ce qui garantit des conversations les plus naturelles et fluides possibles dans différentes langues. Grâce à cette technologie unique en son genre, l’efficacité de communication des écouteurs traducteurs peut augmenter de 200 % à 400 %, selon les dernières données. En d’autres termes, vous pouvez avoir des conversations plus significatives avec vos amis, votre famille et vos partenaires constructeurs commerciaux. La communication se déroule de manière plus fluide et efficace.

Les faits sur les écouteurs WT2 Edge : fonctionnement et utilisation

Il n’est pas surprenant d’apprendre que Timekettle domine le marché des écouteurs traducteurs en temps réel. Le grand nombre de fonctionnalités incluses dans les écouteurs WT2 Edge en réalité un choix évident pour quiconque recherche des écouteurs traducteurs haut de gamme pouvant être utilisés pour les tâches quotidiennes.

Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

4 modes de traduction différents : Les écouteurs WT2 Edge sont une solution universelle qui peut répondre à vos besoins et scénarios de traduction. La traduction sera appliquée à la langue qui est actuellement active dans votre session. Les modes comprennent Simul, Touch, Speaker et Listen. Vous n’avez pas besoin d’attendre et de vous arrêter pour que l’écouteur traduise le discours. Parlez librement dans votre langue et ce que vous dites sera automatiquement traduit. Timekettle vous place au centre de l’action. Indéniablement le plus utile, le mode Simul vous permet de communiquer avec des personnes des quatre coins du monde sans pauses ni interruptions. C’est un excellent outil pour les conférences internationales, les réunions diplomatiques, etc. Le mode Simul est exclusif aux écouteurs WT2 Edge.

Réunion en groupe : Jusqu'à 6 personnes peuvent avoir des conversations en face à face, même si chaque personne ne comprend pas la langue maternelle de l'autre. Plusieurs écouteurs peuvent être connectés à un téléphone mobile via une connectivité Bluetooth à faible consommation d'énergie. Participer à des réunions où les délégués représentent différentes langues et cultures n'est plus un défi.

: Jusqu’à 6 personnes peuvent avoir des conversations en face à face, même si chaque personne ne comprend pas la langue maternelle de l’autre. Plusieurs écouteurs peuvent être connectés à un téléphone mobile via une connectivité Bluetooth à faible consommation d’énergie. Participer à des réunions où les délégués représentent différentes langues et cultures n’est plus un défi. Chat de groupe à distance : Brisez les barrières linguistiques dans l’application Timekettle où vous pouvez ajouter jusqu’à 200 personnes. Vous pouvez taper votre texte ou parler dans les écouteurs traducteurs. Les écouteurs WT2 Edge sont idéaux pour les zones reculées avec un accès Internet limité, car vous pouvez éviter les frais d’itinérance. N’oubliez pas que les phrases courtes fonctionnent mieux que les longs monologues. Les dispositifs de traduction traditionnels offrent près de 5 ou 6 heures d’autonomie de batterie avec une seule charge. En mode veille, les écouteurs WT2 Edge offrent jusqu’à 720 heures d’interprétation ininterrompue. De même, le dispositif de traduction fournit 3 heures de traduction continue sans recharge.

Un assistant pratique

Comme vous pouvez le constater, les écouteurs WT2 Edge de Timekettle sont vraiment impressionnants. Peu importe où vous vous trouvez, vous serez entendu et compris grâce à des microphones à double faisceau et à une technologie de reconnaissance vocale directionnelle, améliorés par des capacités intelligentes de réduction du bruit. Si vous n’aimez pas l’idée de partager vos écouteurs avec quelqu’un d’autre, ne vous inquiétez pas, vous pouvez passer en mode haut-parleur.

Une des raisons pour lesquelles les écouteurs traducteurs tels que WT2 Edge sont devenus si populaires est la facilité d’avoir un traducteur à portée de main.

Voici une courte liste d’utilisateurs principaux

Hommes d’affaires

En tant que chef d’entreprise, vous souhaiterez peut-être vous faire sentir sur le marché international. La clarté avec laquelle le message est transmis aux clients détermine s’ils achèteront ou non auprès de l’entreprise. Les écouteurs WT2 Edge sont idéaux pour les conversations d’affaires longues, car vous pouvez écouter un discours dans une langue étrangère et obtenir une interprétation en temps réel grâce aux écouteurs traducteurs dans votre langue maternelle. Comme le monde devient de plus en plus complexe (et interconnecté), la capacité à communiquer et à le faire malgré les barrières linguistiques est essentielle. Grâce aux écouteurs WT2 Edge de Timekettle, vous pouvez développer des partenariats sains et bien adaptés qui sont mutuellement bénéfiques et rentables.

Familles multilingues

Et si vous et votre partenaire parliez des langues maternelles différentes ? Ou peut-être que vos beaux-parents parlent une langue que vous ne comprenez pas ? Comment pensez-vous que vous devriez gérer cela ? Établir et maintenir des liens peut sembler extrêmement difficile, surtout dans une famille multilingue. Avec les écouteurs WT2 Edge de Timekettle, il vous suffit de composer le message dans votre langue maternelle. À partir de là, vous pouvez voir dans quelles langues il sera traduit. Étant donné que les traductions sont bidirectionnelles, vous pouvez répondre à toutes les questions et renforcer vos relations.

Immigrants

Atterrir dans un nouveau pays présente plusieurs défis, mais très peu sont aussi stressants que la barrière de la langue. Si vous n’avez pas le temps d’apprendre une nouvelle langue, vous pouvez surmonter certains des obstacles avec les écouteurs WT2 Edge de Timekettle. Imaginez la situation suivante. Vous devez passer par de nombreuses entrevues avec des fonctionnaires de l’immigration, qui peuvent décider de votre sort. Il est essentiel de comprendre les questions afin de pouvoir fournir des réponses raisonnables. Prenons un autre exemple. De nos jours, de nombreuses salles de classe embrassent la diversité et intègrent des idées, des croyances et des personnes de différents pays et horizons culturels. Si l’anglais n’est pas votre langue maternelle, ne vous inquiétez pas.

Conclusion

Les écouteurs WT2 Edge de Timekettle sont principalement conçus pour les conversations familiales et d’affaires, mais ils peuvent également être utilisés par les voyageurs. Pensez-y. Les mêmes écouteurs que vous utilisez pour écouter de la musique et vous échapper du monde peuvent également vous aider à vous y connecter. Bien sûr, vous pourriez transporter un dictionnaire ou espérer que Google Translate vous guidera dans la bonne direction, mais il serait préférable d’utiliser les écouteurs traducteurs WT2 Edge. Vous et votre partenaire pouvez parler et écouter à tour de rôle. Vous pourriez même commencer à apprendre les langues que vous traduisez. Ne serait-ce pas génial ?

Avec les écouteurs WT2 Edge de Timekettle, vous ne serez jamais à court de mots, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. En fin de compte, il est essentiel de parler le plus clairement possible (et lentement) pour obtenir les meilleurs résultats du dispositif de traduction. Essayez-le dès maintenant et voyez comment cela fonctionne. Les écouteurs sans fil Timekettle sont disponibles sur Amazon et coûtent seulement 349 $ – les packages en ligne et hors ligne sont inclus dans le prix. Si vous êtes intéressé par le package en ligne, vous devrez payer 299 $. Peut-être souhaitez-vous opter pour le package hors ligne. Dans ce cas, sachez qu’il prend en charge 13 paires de langues, y compris la langue la plus parlée au monde.

Les écouteurs WT2 Edge sont conçus pour prendre en charge plusieurs langues afin de répondre aux besoins d’un public mondial, notamment :

Anglais-Chinois, Anglais-Japonais, Anglais-Coréen, Anglais-Français, Anglais-Français, Anglais-Russe, Anglais-Allemand

Chinois-Anglais, Chinois-Japonais, Chinois-Coréen, Chinois-Français, Chinois-Français, Chinois-Russe, Chinois-Allemand

D’autres langues seront ajoutées à la liste en temps voulu.

La version en ligne des écouteurs WT2 Edge de Timekettle nécessite une connexion Internet active. Encore une fois, elle prend en charge plus de 40 langues et plus de 93 accents, vous permettant ainsi de mettre votre meilleur pied en avant où que vous alliez. Les dispositifs de traduction de Timekettle ont des capacités hors ligne, ce qui indique qu’une connexion Internet n’est pas nécessaire pour utiliser la fonction de traduction. Assurez-vous de télécharger le pack de langues sur votre téléphone pour garantir des performances fiables tout au long de la journée. 8 langues (et plus) sont disponibles en accès hors ligne. Achetez les écouteurs traducteurs WT2 Edge sur le site officiel de Timekettle. Obtenez votre propre paire et constatez la différence extraordinaire.

