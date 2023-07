Samsung Galaxy S24+ passe par Geekbench, Ultra obtient la certification de batterie

Samsung a terminé la sortie de nouveaux fleurons cette année, son attention est maintenant portée sur la prochaine grande innovation – la série Samsung Galaxy S24. En réalité, l’entreprise travaille en coulisses pour assurer la sortie des nouveaux smartphones. Une nouvelle série de listes pour le Galaxy S24+ et le Galaxy S24+ Ultra a émergé. Elles révèlent quelques détails préliminaires sur les deux futurs fleurons.

Le Samsung Galaxy S24+ montre la puissance du Snapdragon 8 Gen 3 sur Geekbench

Le Samsung Galaxy S24+ est passé par le fameux site de référence de benchmark Geekbench avec le numéro de modèle SM-S926. Le téléphone est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 3 For Galaxy et possède un cœur principal cadencé à 3,3 GHz, 3 cœurs à 3,15 GHz, 2 x cœurs à 2,96 GHz et 2 x cœurs à 2,27 GHz. C’est un arrangement de 1 + 3 + 2 + 2 cœurs dans le nouveau CPU haut de gamme. La liste confirme également la présence du nouveau GPU Adreno 750. L’appareil a obtenu 2 233 points en points monocœur et un score multicœur impressionnant de 6 661. La liste confirme également que le téléphone est équipé d’Android 14 et de 8 Go de RAM.

Le score Geekbench montre une amélioration significative des performances par rapport au Galaxy S23+. Le score habituel d’un Samsung Galaxy S23+ sur Geekbench est de 1 866 points en monocœur et de 4 945 en multicœur. Bien que cette unité du Galaxy S24+ soit probablement un prototype ou une unité de test, les scores montrent déjà des résultats prometteurs par rapport à la génération précédente.

Les détails sur la batterie pour les modèles Plus et Ultra révélés

Outre le site web Geekbench, le Samsung Galaxy S24+ a également passé la certification TÜV. Il a été certifié aux côtés de son pendant haut de gamme, le Samsung Galaxy S24 Ultra. Grâce à la liste, les capacités de batterie des deux appareils ont été confirmées.

Le Samsung Galaxy S24+ est répertorié sur TUV avec une capacité nominale de batterie de 4 755 mAh, la batterie étant identifiée par le code EB-BS926ABY. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est équipé d’une batterie nominale de 4 855 mAh avec le numéro de modèle EB-BS926ABY. Ces deux batteries pourraient être les premières à prendre en charge la nouvelle norme de charge rapide de Samsung, d’une puissance de 65 W. Le Samsung Galaxy S24+ et le S24 Ultra seront dotés d’écrans Super AMOLED avec une résolution allant jusqu’à Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’Ultra devrait introduire une nouvelle itération de l’appareil photo 200 MP de Samsung et ramener une fois de plus le stylet S Pen avec un emplacement intégré.

Ces appareils ne seront disponibles que l’année prochaine, il leur reste donc encore un long chemin à parcourir. D’autres certifications et détails devraient émerger au cours des prochains mois.

Actualité mobile et vidéo du moment