Vivo V29 5G – Vérifiez les caractéristiques et les informations de tarification.

Vivo se prépare à lancer sa nouvelle série Vivo V29. Avant le lancement, la division Turquie de Vivo a donné un aperçu du design de la série Vivo V29. Les principales caractéristiques du Vivo V29 5G ont également été confirmées. Pour ceux qui ne le savent pas, la marque a teasé le lancement de deux téléphones – le Vivo V29 5G et le V29 Pro 5G. La date de lancement n’a pas encore été confirmée par l’entreprise. En attendant la confirmation, nous avons les principales caractéristiques, caractéristiques et prix pour se préparer à cette sortie.

Vivo V29 5G – Caractéristiques et caractéristiques

Le prochain Vivo V29 5G sera le successeur du Vivo V27 5G, qui a été lancé il y a quelques mois en Inde. Le nouveau téléphone disposera d’un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une résolution de 2 800 x 1 260 pixels. La résolution est nette et permettra aux utilisateurs de profiter d’un contenu multimédia d’une bonne qualité d’image. L’écran sera également rafraîchi à une fréquence de 120 Hz, ce qui est standard pour les smartphones intermédiaires de nos jours. Le panneau conservera le design perforé pour la caméra selfie.

La série Vivo V se concentre traditionnellement sur le département de la caméra, et le V29 ne fera pas exception. Le téléphone comportera un ensemble de caméras triple avec une caméra OIS de 50 MP en tête. La caméra sera associée à un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un objectif de 2 MP pour la photographie macro et la détection de profondeur. Pour les selfies et les appels vidéo, le téléphone disposera d’un capteur photo frontal de 50 MP.

Sous le capot, le Vivo V29 5G de base sera équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 778G, ce qui garantit une connectivité 5G et des performances décentes pour un appareil de milieu de gamme. Le téléphone bénéficiera de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 256 Go de stockage UFS 2.2. Le téléphone est équipé d’une batterie de 4 600 mAh avec prise en charge de la charge rapide 80W, ce qui représente une amélioration par communiqué à la charge de 66W sur le Vivo V27. En termes de logiciel, le téléphone fonctionne avec Android 13 dès sa sortie de la boîte, avec Funtouch OS 13.1 en haut.

Le Vivo V29 5G bénéficie également d’une classification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Le téléphone prend également en charge la double SIM, le Wi-Fi, le Bluetooth 5.2, le GPS, le NFC, etc.

Avec ces caractéristiques, le Vivo V29 5G sera un smartphone de milieu de gamme décent avec d’excellentes capacités de caméra. Il existe de nombreux smartphones dans cette gamme avec des performances similaires, mais le Vivo V29 peut rivaliser avec la concurrence grâce à sa caméra principale puissante avec OIS et sa caméra selfie de 50 MP. Une fois encore, l’entreprise honore l’héritage de la série avec ces deux caractéristiques.

Prix et disponibilité

Le prix du Vivo V29 5G pour la République tchèque a fuité. Le prix de départ du téléphone dans le pays sera de 11 990 CZK (552 dollars). Évidemment, le prix ne concerne que ce pays en particulier et peut être soumis à des taux régionaux. Pour d’autres marchés, le prix peut être beaucoup plus bas.

